Un dels serials del 2026 sembla que està a punt d’acabar. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat a través de la seva xarxa social, truth social, que la guerra a l’Orient Mitjà pot tenir els dies comptats, ja que s’està “ultimant” un acord de pau amb l’Iran després de mesos de conflicte i estira-i-arronsa en les negociacions de pau i tensions a l’estret d’Ormuz.
Segons Trump “aspectes finals i detalls de l’acord s’estan negociant, i s’anunciaran pròximament” i assegura que les converses amb l’Iran per la pau impliquen que “l’estret d’Ormuz s’obrirà”. El president nord-americà ha assenyalat que hi ha un “memoràndum d’entesa” per la pau a l’Orient Mitjà amb els líders de l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, el Qatar, el Pakistan, Turquia, Egipte, Jordània i Bahrain de qui ha destacat que han estat part fonamental per poder aconseguir la pau entre l’Iran, Estats Units i Israel.
L’Iran manté el to agressiu
En el marc de les negociacions també s’ha viscut un nou episodi de les picabaralles verbals entre l’Iran i els Estats Units. El portaveu del Ministeri d’afers exteriors de l’Iran, Ismail Baqaei, ha comparat el país nord-americà i la seva ofensiva contra l’Iran amb l’Imperi Romà i l’intent de conquista de Pèrsia del segle II. “Els romans creien que Roma era el centre del món, però els iranians van destrossar aquesta il·lusió. La campanya de Marco Julio Filip (Filip l’Àrab) cap a l’est contra l’Imperi Sassànida no va culminar en una victòria per als romans, sinó amb una pau en els termes de Sapor I: l’emperador es va veure obligat a acceptar la realitat”, ha etzibat Baqaei en declaracions recollides per Europa Press. Unes declaracions que han anat acompanyades del petròglif ‘El Triomf de Sapor I sobre Valerià i Felipe l’Àrab’.