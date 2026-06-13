Els Estats Units i l’Iran ultimen l’acord de pau pel conflicte a l’Orient Mitjà

El conflicte a l’Orient Mitjà que arrossega des de fa mesos està més a prop que mai d’acabar-se. Les darreres informacions apunten que els Estats Units i l’Iran estarien enllestint els últims serrells de l’esperat acord de pau, que podria formalitzar-se “en les pròximes 24 hores” i supsoaria la reobertura definitiva de l’estret d’Ormuz. “Estem més a prop d’un acord de pau que mai. Amb la més que probable finalització del pacte en les pròximes 24 hores, el Pakistan es prepara per a la signatura electrònica dels documents immediatament després, seguida de converses a nivell tècnic la setmana que ve”, ha assenyalat través d’un comunicat a les xarxes socials el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif.
El mandatari pakistanès es mostra convençut que aquest acord de pau “històric” constituirà una base sòlida per a una pau “duradora” a l’Orient Mitjà. “Volem agrair als EUA i a la República Islàmica de l’Iran el seu compromís continuat durant les negociacions, i estenem el nostre agraïment sincer als nostres germans de la regió pel seu suport”, ha subratllat Sharif.
Un pacte per acabar la guerra, però que no tracta la qüestió nuclear
Menys optimista s’ha posicionat el portaveu del Ministeri d’Exteriors de l’Iran, Ismail Baghaei, que ha comparegut hores més tard per apuntar que la firma de l’acord de pau es retarda “i no serà diumenge”. Segons ha informat la premsa local, Baghaei ha indicat que no es pot descartar la possibilitat que el pacte es firmi “en els pròxims dies”, però ha receptat cautela a l’hora de fixar una data concreta. El portaveu del Ministeri d’Exteriors de l’Iran afirma que el document entre l’administració encapçalada pel president Donald Trump i l’Iran “es concentra en el final de la guerra i no tracta, de moment, la qüestió nuclear”.