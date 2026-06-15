La comunitat internacional celebra l’acord de pau entre l’Iran i els EUA

Els governs de França, el Regne Unit, Alemanya i Itàlia, juntament amb les principals institucions de la Unió Europea i les Nacions Unides, han rebut “amb gran satisfacció” l’anunci d’un “memoràndum d’entesa” entre els Estats Units i l’Iran. Aquest acord provisional de pau, assolit diumenge, preveu un alto el foc immediat i permanent, i obre la via per rebaixar les tensions que mantenien l’Orient Mitjà en un equilibri precari. Els líders europeus, segons les informacions recollides per Europa Press, han qualificat d’“urgent” i “indispensable” la reobertura de l’estret d’Ormuz per garantir la llibertat de navegació comercial sense restriccions ni peatges.
En una declaració conjunta, les quatre potències europees han felicitat Washington, Teheran i els mediadors internacionals —especialment el Pakistan i Qatar— per aquest avenç diplomàtic. El text, difós per l’Elisi, subratlla la disposició d’aquestes administracions a impulsar una missió “estrictament defensiva i independent” per assegurar el trànsit marítim i efectuar operacions de desminatge a la zona. El president francès, Emmanuel Macron, ha confirmat a les seves xarxes socials que els mitjans estan “disponibles i llestos per ser desplegats”, tot recordant que l’estabilitat de l’economia mundial depèn d’aquest pas. Per la seva banda, el canceller alemany, Friedrich Merz, ha instat a aplicar el pacte “amb determinació” per revitalitzar el comerç global. A més, el ministre d’Exteriors, UE i Cooperació espanyol, José Manuel Albares, ha valorat positivament l’acord de pau i ha posat en relleu la necessitat “essencial” que la navegació a través d’Ormuz sigui “lliure” i “segura”.
Aquesta posició és compartida per la cúpula de la UE. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el president del Consell Europeu, António Costa, i l’Alta Representant per a la Política Exterior, Kaja Kallas, han demanat una implementació “ràpida i completa”. Von der Leyen ha advertit que la dependència energètica s’ha tornat a utilitzar com una arma i que la UE ha de diversificar les seves rutes per superar reduir la dependència respecte als colls d’ampolla. Costa ha ofert l’ajuda del bloc comunitari per avançar cap a una estratègia integral de pau duradora, mentre que Kallas ha avançat que els ministres d’Exteriors de la UE abordaran a Luxemburg com implicar-se en la següent fase del procés.
El futur nuclear de l’Iran i l’estabilitat del Líban
Un dels punts centrals per a la diplomàcia europea és garantir que l’Iran no adquireixi “mai” una arma nuclear. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha defensat que els compromisos relacionats amb el programa nuclear iranià han de ser “sòlids, verificables i complets íntegrament” per aconseguir una pau duradora. Els líders europeus han mostrat la seva disposició a aixecar les sancions pertinents en resposta a mesures clares i verificables per part de Teheran, en col·laboració amb l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA). Kallas ha apuntat que l’acord ha de donar l’espai necessari per a negociacions més profundes que rebaixin la crisi energètica mundial.
Així mateix, el text subratlla el “ple suport” a la sobirania i la integritat territorial del Líban. Von der Leyen ha recordat de manera contundent que “no hi pot haver pau a l’Orient Mitjà mentre el Líban estigui en flames”. Des de Luxemburg, Kallas ha explicat que la UE ja ha proporcionat fons de suport a les forces armades libaneses i que s’està debatent el mandat d’una possible missió pròpia un cop finalitzi la de l’FINUL.
Intenses negociacions a Teheran
Per la seva banda, el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha felicitat “calorosament” les dues parts i qualificat el pacte com un “pas fonamental” per resoldre un conflicte desfermat el passat 28 de febrer arran de l’ofensiva conjunta de Washington i Israel. Guterres ha traslladat el seu agraïment a la llista de països mediadors, que inclou també Egipte, l’Aràbia Saudita i Turquia.
La delegació de Qatar, encapçalada pel primer ministre Mohamed bin Abdulrahmen al Thani, va abandonar diumenge territori iranià després de disset hores d'”intenses negociacions” que van propiciar l’entesa. Al Thani ha fet una crida a participar en les pròximes converses amb esperit “positiu i constructiu” i ha garantit que el seu país continuarà sent un defensor ferm del diàleg pacífic.
Tot i que l’acord provisional s’ha tancat aquest diumenge amb l’anunci del president Donald Trump d’aixecar el bloqueig militar a Ormuz, el primer a confirmar la notícia ha estat el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif. Sharif ha avançat que la cerimònia oficial de ratificació i signatura d’aquest històric text tindrà lloc el pròxim divendres, 19 de juny, a Suïssa, una cita on el vicepresident nord-americà, JD Vance, ha qualificat de “possible” l’assistència presencial del mateix Donald Trump.