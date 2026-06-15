Un dels serials de la política internacional està a punt d’acabar-se. L’acord de pau entre l’Iran i els Estats Units ja sembla una realitat després que el president dels Estats Units, Donald Trump, -qui celebrava avui el seu 80 aniversari amb un esdeveniment d’arts marcials mixtes de la UFC a la Casa Blanca- hagi anunciat a través de la seva xarxa social, TruthSocial, que “l’acord amb la República Islàmica de l’Iran ja està complet”. El president nord-americà ha utilitzat les xarxes socials per congratular-se i donar l'”enhorabona a tots” després d’arribar a un acord de pau amb l’Iran i el desbloqueig de la situació naviliera a l’estret d’Ormuz. “Per la present autoritzo plenament l’obertura lliure de peatge de l’estret d’Ormuz i, simultàniament, autoritzo la retirada immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Vaixells del Món, engegueu els motors. Deixeu fluir el petroli!”, ha etzibat Trump.
El president nord-americà treu pit de tancar un acord amb l’Iran
El desbloqueig de la situació a Ormuz i l’acord de pau amb l’Iran ha fet que el president dels Estats Units hagi tret el pit sobre les seves capacitats negociadores. En un altre post fet a TruthSocial Trump ha assegurat que aquest gran acord portarà la pau i la seguretat a tota la regió”, una definició que l’ha acompanyat d’un calbot cap als expresidents del país nord-americà. “Molts presidents han intentat fer la pau amb l’Iran, i tots han fracassat davant meu. Els líders de la regió han trobat, per primera vegada, un president que els pot ajudar a aconseguir una pau real”, ha asseverat Trump.
Trump ha volgut afegir que la reobertura de l’estret d’Ormuz se signarà finalment divendres, i que implicarà “l’eliminació de mines” i que “el petroli fluirà en tots dos extrems de nou per a la regió, i el món!”.