L’Iran i els EUA signen telemàticament l’acord i anul·len la reunió a Suïssa

Les negociacions diplomàtiques entre els Estats Units i l’Iran han fet un gir logístic d’última hora. El vice-primer ministre i ministre d’Exteriors del Pakistan, Ishaq Dar, ha confirmat que el primer ministre del país i mediador en el conflicte, Shehbaz Sharif, ha cancel·lat el viatge previst a Suïssa. La decisió s’ha pres després que Washington i Teheran completessin dimecres, de manera telemàtica, la signatura del memoràndum d’entesa. “Atès que la signatura es va completar de forma remota després de la rúbrica dels presidents dels Estats Units i de l’Iran, seguida de la del primer ministre Sharif com a mediador, la cerimònia oficial ha estat cancel·lada”, ha explicat Dar a la cadena pakistanesa Dawn en declaracions recollides per Europa Press.
Les converses s’havien de celebrar en un complex turístic a Bürgenstock (Suïssa), on les delegacions nord-americana i iraniana s’havien de trobar presencialment acompanyades pels mediadors del Pakistan i Qatar. Tot i que el Ministeri d’Exteriors suís preveia mantenir la trobada per iniciar les converses sobre la implementació de l’acord, l’agenda ha quedat suspesa. De fet, el vicepresident dels EUA, JD Vance, tampoc ha volat cap a terres suïsses. La Casa Blanca ha justificat la decisió al·legant que “la logística d’aquestes negociacions mai és senzilla ni predictible”, tot i que confien que les reunions tècniques comencin “com més aviat millor”.
A aquesta cadena de cancel·lacions s’hi ha sumat la de la delegació de l’Iran. Segons la cadena Al Mayadeen, Teheran hauria suspès el desplaçament arran dels recents atacs israelians al Líban, tot i que les autoritats iranianes encara no han emès cap comunicat oficial al respecte.
Un acord de 60 dies sota l’ombra de les amenaces
L’acord preliminar, celebrat per la comunitat internacional i signat pel president nord-americà Donald Trump i el seu homòleg iranià Masoud Pezeshkian, estableix una treva de 60 dies per negociar un pacte definitiu que inclogui la qüestió nuclear. El document també preveu la reobertura sense peatges del pas d’Ormuz i la creació d’un fons de reconstrucció dotat amb 300.000 milions de dòlars (uns 260.000 milions d’euros).
Malgrat l’avenç, el clima de desconfiança és evident. El president del Parlament iranià, Mohamad Baqer Qalibaf, ha llançat una advertència contundent a través de les xarxes socials: “La tasca que ens ha encomanat el Líder Suprem (Mojtaba Khamenei) consisteix a vetllar pel compliment dels termes de l’acord. Si l’altra part incompleix la seva paraula, comet traïció o s’extralimita, no dubtarem a donar una resposta contundent a l’enemic”. Qalibaf ha reblat que, si els EUA tornen a seguir el camí de la confrontació, “rebran una bufetada encara més forta que la de la guerra”.
Per la seva banda, el vicepresident nord-americà, JD Vance, ha rebaixat l’optimisme recordant que Teheran només es podrà beneficiar dels fons econòmics “si compleix” estrictament el pacte i canvia de manera real la seva trajectòria política.