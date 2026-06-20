L’acord de pau entre els EUA i l’Iran es pot trencar en qualsevol moment. L’Iran ha anunciat que tornava a tancar l’estret d’Ormuz per “vulneracions” del pacte, que el país vincula a les violacions “contínues i incessants” de l’alto el foc al sud del Líban per part d’Israel. Segons recull l’ACN, la informació surt d’un comunicat atribuït al quarter general central Khatam al-Anbiya, l’alt comandament militar iranià, i difós per l’agència iraniana Mehr.
L’Iran assegura que el tancament de l’estret d’Ormuz com “el primer pas” d’una sèrie de respostes que aniran a més si continua “l’agressió” d’Israel al sud del Líban.
Els EUA neguen un bloqueig efectiu de l’estret
Des del govern dels EUA, JD Vance, ha negat que hi hagi indicis d’un bloqueig efectiu de l’estret. En declaracions a Fox & Friends Weekend, Vance ha assegurat que els EUA “no veuen cap evidència” que els iranians continuïn tancant l’estret d’Ormuz, i ha assegurat que en les darreres 24 hores hi han passat uns 16 milions de barrils de petroli.
Els bombardejos de les darreres hores d’Israel al sud del Líban han deixat almenys trenta-nou morts, entre els quals hi ha un militar. L’ofensiva d’Israel amenaça amb fer descarrilar el dèbil acord de pau entre els EUA i l’Iran.
Suspesa la trobada entre els EUA i l’Iran a Suïssa
L’anunci de l’acord de pau el va anunciar el president dels EUA, Donald Trump, dilluns passat. En la seva xarxa social, TruthSocial, va dir que “l’acord amb la República Islàmica de l’Iran” s’havia completat. Ambdós països van signar el pacte telemàticament dimecres. Hi havia prevista una reunió a Suïsa, però tal com va explicar El Món aquest divendres, la trobada es va suspendre.
El vice-primer ministre i ministre d’Exteriors del Pakistan, Ishaq Dar, va confirmar que el primer ministre del país i mediador en el conflicte, Shehbaz Sharif, havia cancel·lat el viatge previst a Suïssa. “Atès que la signatura es va completar de forma remota després de la rúbrica dels presidents dels Estats Units i de l’Iran, seguida de la del primer ministre Sharif com a mediador, la cerimònia oficial ha estat cancel·lada”, va explicar Dar a la cadena pakistanesa Dawn.