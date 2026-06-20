El acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán puede romperse en cualquier momento. Irán ha anunciado que volvía a cerrar el estrecho de Ormuz por «violaciones» del pacto, que el país vincula a las violaciones «continuas e incesantes» del alto el fuego en el sur del Líbano por parte de Israel. Según recoge la ACN, la información proviene de un comunicado atribuido al cuartel general central Khatam al-Anbiya, el alto mando militar iraní, y difundido por la agencia iraní Mehr.

Irán asegura que el cierre del estrecho de Ormuz es «el primer paso» de una serie de respuestas que irán a más si continúa «la agresión» de Israel en el sur del Líbano.

EE.UU. niega un bloqueo efectivo del estrecho

Desde el gobierno de EE.UU., JD Vance, ha negado que haya indicios de un bloqueo efectivo del estrecho. En declaraciones a Fox & Friends Weekend, Vance ha asegurado que EE.UU. «no ve evidencia» de que los iraníes continúen cerrando el estrecho de Ormuz, y ha asegurado que en las últimas 24 horas han pasado unos 16 millones de barriles de petróleo.

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Europa Press / Contacto / Samuel Corum – Pool via CNP

Los bombardeos de las últimas horas de Israel en el sur del Líbano han dejado al menos treinta y nueve muertos, entre ellos un militar. La ofensiva de Israel amenaza con descarrilar el débil acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán.

Suspendido el encuentro entre EE.UU. e Irán en Suiza

El anuncio del acuerdo de paz lo hizo el presidente de EE.UU., Donald Trump, el lunes pasado. En su red social, TruthSocial, dijo que “el acuerdo con la República Islámica de Irán» se había completado. Ambos países firmaron el pacto telemáticamente el miércoles. Estaba prevista una reunión en Suiza, pero tal como explicó El Món este viernes, el encuentro se suspendió.

El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó que el primer ministro del país y mediador en el conflicto, Shehbaz Sharif, había cancelado el viaje previsto a Suiza. «Dado que la firma se completó de forma remota después de la rúbrica de los presidentes de Estados Unidos y de Irán, seguida de la del primer ministro Sharif como mediador, la ceremonia oficial ha sido cancelada”, explicó Dar a la cadena paquistaní Dawn.