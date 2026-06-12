Novedades positivas en el frente de Oriente Medio. Este jueves, el presidente de los Estados Unidos ha asegurado haber «puesto fin» a la guerra con Irán, desencadenada a raíz de la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero. Sin embargo, de momento, desde la República Islámica no hay ningún pronunciamiento oficial que confirme esta versión. El anuncio del magnate republicano llega horas después de haber comunicado la suspensión de ataques contra el país persa para la madrugada de este viernes, dado que, según ha informado el mismo dirigente en las redes sociales y ha recogido Europa Press, ha llevado a cabo «conversaciones de altos niveles» con funcionarios iraníes donde se han aprobado los «puntos finales» del acuerdo de paz.

«Hoy hemos puesto fin a la guerra con Irán y ellos han aceptado no fabricar nunca armas nucleares», ha afirmado el presidente estadounidense durante una intervención telefónica de apoyo al candidato a gobernador de Georgia, Burt Jones. En esta intervención, el jefe del ejecutivo norteamericano ha señalado que la cuestión nuclear ha sido un elemento sobre el cual Washington ha insistido «mucho», ya que el hecho de que Teherán no vuelva a fabricar armas nucleares era «el objetivo principal» y representaba «el 95% de todo».

Irán no confirma el acuerdo

«Dado que se han llevado a cabo conversaciones con Irán al más alto nivel del liderazgo iraní, yo como presidente de los Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche», declaró Trump en sus redes sociales. Por el contrario, Irán, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre este último anuncio de Trump en una conversación telefónica con el republicano Burt Jones, se ha limitado a matizar que «tan pronto» como las autoridades «competentes» lleguen a una conclusión sobre las negociaciones, lo anunciarán.

«Hasta ahora, no hemos llegado a una conclusión definitiva sobre este asunto. Se trata de una cuestión muy importante que están analizando las instituciones competentes, y tan pronto como lleguemos a una conclusión, lo comunicaremos», insistió el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias IRNA, precisando que lo harán con «total transparencia».

Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. Foad Ashtari / Zuma Press / Europa Press

De esta manera, la situación queda en un estado de incertidumbre: mientras Washington da por cerrado el capítulo bélico y celebra lo que considera una victoria diplomática, como es la renuncia iraní al armamento nuclear, Teherán mantiene un silencio oficial que deja abierta la puerta a interpretaciones divergentes sobre el alcance real del acuerdo alcanzado.

La cancelación de los bombardeos previstos para la noche de este viernes, que habrían supuesto la tercera jornada consecutiva de ataques contra Irán, apunta, según la versión estadounidense, a la existencia de conversaciones de alto nivel entre ambas delegaciones en las últimas horas. Trump ha querido presentar este desenlace como el resultado de una presión militar sostenida que habría forzado a Irán a la mesa de negociaciones. Queda por ver si en los próximos días las autoridades iraníes ratifican los términos descritos por la Casa Blanca o si, por el contrario, ofrecen una lectura diferente de los acuerdos alcanzados, especialmente respecto al compromiso nuclear que Trump ha considerado como un elemento central del entendimiento.