Laura Madrueño ha dejado el trabajo en Supervivientes por sorpresa y ahora, unos meses después, ha sacado a la luz qué hay detrás de esta decisión tan inesperada. Ella venía de presentar el Tiempo en los Informativos de Telecinco, así que esa presión no tenía nada que ver con la que supondría estar al frente de un reality con tantos telespectadores como este. No ayudaba el hecho de que le tocara hacer los resúmenes de lo que estaba pasando desde Honduras, ya que suponían tres meses de grabaciones diarias al otro lado del océano y alejada de los suyos.

La ficharon en 2023 como la gran sustituta de Lara Álvarez y, para sorpresa de todos, obtuvo un feedback muy positivo. Ha llegado a gustar más que ella, así que ha defraudado que pida terminar esta experiencia televisiva. Esta semana la hemos oído sincerarse al respecto en Universo Calleja, donde ha explicado cómo le llegó la propuesta: «Me dijeron que les había gustado mucho cómo expliqué el fenómeno de Filomena, donde me había conocido mucha gente. Llegar a la selva de Honduras fue impactante«.

¿Cómo fueron los primeros días de Laura Madrueño en Supervivientes?

En los primeros días de ensayos, de hecho, reconoce que llegó a llorar: «Llegaba allí sin nada, sin guion ni nada. Después de una única semana de ensayos, no se veía preparada para los directos: «Si me ves llorando en la playa… Me senté frente al mar con un nudo en la garganta y creí que no podía hacerlo». Su director la animó: «Me preguntaba de quién era la playa y yo le reconocía que era mía, pero entre lágrimas porque no podía».

El problema era ver el cambio de día a día que experimentó de repente: «Hacía 10 años que presentaba un programa grabado y maravilloso en un set de un metro cuadrado. Después, estaba en una playa enorme con cámaras que no sé dónde están porque las distancias son enormes». Tener a Jorge Javier Vázquez, los directores y la realización dándole indicaciones a través de la orejera era complicado de gestionar». Además, estuvo seis meses fuera de casa y eso le costó.

Laura Madrueño deja Supervivientes por sorpresa | Telecinco

En su preparación, dice que se vio todas las ediciones de Supervivientes para prepararse. Cuando se vio en Honduras, sin embargo, se dio cuenta de que no le había servido de mucho: «Pedí que me lo explicaran todo como si viniera un extraterrestre». Y, ahora que ha pasado tiempo, aún se sorprende de cómo pudo equivocarse cuando dijo a los concursantes que había una segunda playa: «Se hizo un silencio… a mí no me habían dicho que eso era secreto«.

Su papel desde allí no es fácil, ha destacado: «Tienes que trabajar porque tienes que tener una autoridad para que no se mofen, ya que muchos vienen aquí después de haber hecho mucho dinero solo para lucirse. También tienes que tener un punto de humanidad que, al final, a mí me sale solo porque los ves muy afectados».

Ahora ha decidido dejar el programa, ya que cree que han sido tres años «maravillosos» pero que quiere dejar atrás: «Esta etapa ha terminado para mí, he pasado más tiempo en Honduras que en mi casa. Y sí que he aprendido mucho, pero tu vida se detiene y eso te afecta… Supervivientes ha sido una pausa en mi vida y necesito evolucionar». «Este año me ha llevado al límite. Tienes que ser muy fuerte para soportar la soledad y la adrenalina, que cuesta mucho. El programa me ha enseñado que tienes que cuidar los pilares, que están en tu casa… y Honduras no es mi casa», ha añadido en una entrevista que sirve para entender los motivos de su marcha.