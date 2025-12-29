Lara Álvarez dejó su trabajo en Supervivientes después de una década como responsable de las crónicas desde Honduras. Un trabajo que la mantenía alejada de casa durante unos meses en el reality de aventuras más extremo de la televisión. Su desvinculación de la cadena privada fue una sorpresa, teniendo en cuenta que era una de las caras habituales de la casa y una parte fundamental del día a día y las galas del programa. Sobre su despedida de Telecinco ha hablado abiertamente en una conversación del pódcast A solas con de Vicky Martín Berrocal.

Lara Álvarez se sincera sobre su despedida de Mediaset

Hablando sobre el éxito y el cambio de vida, Lara Álvarez ha hablado de la libertad como un gran éxito vital, recordando cómo fue cerrar una etapa de diez años trabajando en este gran grupo de comunicación. «Me ha hecho crecer en todos los aspectos y me ha hecho enfrentar mi gran miedo, que era la soledad», explica. Ahora bien, las responsabilidades tan grandes la han llevado a tener momentos de sentirse sola, alejada de casa, de su núcleo… «Esta despedida ha sido una decisión trascendental, pero no sé si yo he sabido explicar bien esto», confiesa la presentadora. Ahora siente que se encuentra en un momento de «libertad» para poder elegir. En todo caso, no siempre ha sido así y admite que ha llegado a sentir culpa por dejar ese trabajo. «Antes era culpa, mal, qué desagradecida, flagelarme. Ahora es como yo, ¿por qué no? ¿Miedo a qué? Antes era no sé qué pasará si dejo esto, me quedo sin trabajo…», expresa.

Lara Álvarez explica cómo dejó Telecinco | YouTube

Su economía, un punto claro para poder tomar este cambio

Cuando Lara Álvarez anunció hace más de un año que dejaba la cadena y su trabajo en Telecinco para centrarse en unos proyectos personales, muchas personas se preguntaban qué haría a partir de ahora si se desligaba de un grupo que la había hecho saltar al prime time televisivo durante tantos años. Uno de los aspectos que han sido «fundamentales» y que ha comentado en esta entrevista ha sido «la solvencia económica«. Mediaset no solo le ha dado un nombre o cierto estatus, sino que el posicionamiento económico también ha sido bueno. «No he sido muy loca con el dinero. He sabido invertir bien, he sido prudente. No necesito mucho para ser feliz. No tengo hijos, no tengo una familia que dependa de mí, no tengo una responsabilidad más allá de mi vida. Que ya es responsabilidad. Pero no todo el mundo tiene esto a favor», confiesa.

«No es lo que representa la salida de Mediaset, sino lo que representa la salida vital, la sensación de no moverme de aquí porque es donde me siento bien, sentir el cuerpo. Siento que me tengo que ir, pero me quedo, me genera ansiedad, pero es porque no estoy centrada», revela sobre la culpa y las dudas que sintió antes de dejarlo.

En esta entrevista, Lara Álvarez ha recordado detalles de su infancia. Hace tiempo colaboró con la Fundación ColaCao donde reveló una experiencia cuando era pequeña en la que sufrió acoso escolar. Ahora, ha recordado aquel episodio después de ganar un programa de talentos y cuando volvió a la escuela, sus compañeros no le dirigían la palabra. «Llego a clase con el trofeo para compartirlo con los compañeros y nadie te habla. Yo no entendía, hay una incomprensión enorme. Eso me rompió por dentro, con nueve años no vas a la escuela para aprender, vas para pertenecer a tu grupo y entender quién eres y de repente te lo quitan», ha recordado. Una conversación muy sincera y emotiva para conocer a la comunicadora un poco más.