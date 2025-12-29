Lara Álvarez va deixar la seva feina a Supervivientes després d’una dècada com a responsable de les cròniques des d’Hondures. Una feina que la mantenia allunyada de casa durant uns mesos en el reality d’aventures més extrem de la televisió. La seva desvinculació de la cadena privada va ser una sorpresa, tenint en compte que era una de les cares habituals de la casa i una part fonamental del dia a dia i les gales del programa. Sobre el seu comiat de Telecinco ha parlat obertament en una conversa del pòdcast A solas con de Vicky Martín Berrocal.
Lara Álvarez se sincera sobre el seu comiat de Mediaset
Parlant sobre l’èxit i el canvi de vida, Lara Álvarez ha parlat de la llibertat com a gran èxit vital, recordant com va ser tancar una etapa de deu anys treballant en aquest gran grup de comunicació. “M’ha fet créixer en tots els aspectes i m’ha fet enfrontar la meva gran por, que era la soledat”, explica. Ara bé, les responsabilitats tan grans l’han portat a tenir moments de sentir-se sola, allunyada de casa, del seu nucli… “Aquest adeu ha estat una decisió transcendental, però no sé si jo he sabut explicar bé això”, confessa la presentadora. Ara sent que es troba en un moment de “llibertat” per poder triar. En tot cas, no sempre ha estat així i admet que ha arribat a sentir culpa per deixar aquesta feina. “Abans era culpa, malament, que desagraïda, fustigar-me. Ara és com jo per què no? Por a què? Abans era no sé què passarà si deixo això, em quedo sense feina…”, expressa.
La seva economia, un punt clar per poder prendre aquest canvi
Quan Lara Álvarez va anunciar fa més d’un any que deixava la cadena i la seva feina a Telecinco per centrar-se en uns projectes personals, moltes persones es preguntaven què faria a partir d’ara si es deslligava d’un grup que l’havia fet saltar al prime time televisiu durant tants anys. Un dels aspectes que han estat “fonamentals” i que ha comentat en aquesta entrevista ha estat “la solvència econòmica“. Mediaset no només li ha donat un nom o cert estatus, sinó que el posicionament econòmic també ha estat bo. “No he estat molt boja amb els diners. Ho he sabut invertir bé, he estat prudent. No necessito molt per ser feliç. No tinc fills, no tinc una família que depengui de mi, no tinc una responsabilitat més enllà de la meva vida. Que ja és responsabilitat. Però no tothom té això a favor”, confessa.
“No és el que representa la sortida de Mediaset, sinó el que representa la sortida vital, la sensació no em moc d’aquí perquè és on em sento bé, sentir el cos. Sento que me n’he d’anar, però em quedo, em genera ansietat, però és perquè no estic centrada”, revela sobre la culpa i els dubtes que va sentir abans de deixar-ho.
En aquesta entrevista, Lara Álvarez ha recordat detalls de la seva infància. Fa temps va col·laborar amb la Fundació ColaCao on va revelar una experiència quan era petita en què va patir assetjament escolar. Ara, ha recordat aquell episodi després de guanyar un programa de talents i quan va tornar a l’escola, els seus companys no li dirigien la paraula. “Arribo a classe amb el trofeu per compartir-ho amb els companys i ningú et parla. Jo no entenia, hi ha una incomprensió enorme. Això em va trencar per dins, amb nou anys no vas a l’escola per aprendre, vas per pertànyer al teu grup i entendre qui ets i de sobte t’ho treuen”, ha recordat. Una conversa molt sincera i emotiva per conèixer la comunicadora una mica més.