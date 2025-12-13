Supervivientes ha estat, des dels seus inicis, un sinònim de boníssima audiència per a Telecinco. La idea d’enviar un grup de famosos molt divers a una illa deserta d’Hondures agrada molt, sobretot perquè se’ls veu passar fam i enfadar-se entre ells. I si el que es veu davant de càmera crida l’atenció, encara ho fa més poder saber què fan els directius quan gestionen els contractes dels participants. Al llarg dels anys, han estat molts els exconcursants que han tret a la llum els muntatges que havien presenciat allà a dins. L’últim a fer-ho ha estat el Labrador, un controvertit tertulià que ha tret a la llum detalls molt escandalosos del que va passar quan van fitxar-lo fa 10 anys.
Hi ha realment trampa en aquest reality? Que hi hagi tants concursants que diguin que sí ja fa sospitar, la veritat. Segons el testimoni de Labrador, els rumors són certs: “Si ets una Pantoja o una famosa així, sí que tens privilegis quan concurses a Supervivientes. Quan surten dient que s’han marejat i marxen per ser atesos pel metge, en realitat els hi donen menjar”. De la seva edició, reconeix que va veure com l’organització passava tabac a la Terelu Campos quan, en teoria, ho tenen prohibidíssim: “A ella també li van donar menjar d’amagat“.
Labrador habla de los contratos pactados en Supervivientes y los privilegios de los de Sálvame fuera de cámaras #LaCasaDeLosGemelos2 pic.twitter.com/FCXvySE3ag— Kevin Tage (@kevintagees) December 8, 2025
Què passa, realment, a dins de Supervivientes?
L’estrella de Gandía Shore explica que els concursants de Sálvame o els treballadors de Telecinco en general eren els qui tenien més favoritisme: “Els hi donaven de tot perquè no aguantaven. I ells mateixos reconeixien que si havien acceptat la proposta era perquè els havien assegurat que els ajudarien, que sinó no venien”. El més fort és que aguantaven dues setmanes i després marxaven gràcies als contractes especials que els hi feien: “Ells no signaven conforme estaven obligats a seguir-hi fins al final, sinó que ja signaven que s’hi estarien dues setmanes. Fan el paper, però són uns pájaros“.
En canvi, als altres concursants com ell sí que els forcen a aguantar totes les setmanes. En el seu cas, reconeix que van imposar-li una clàusula d’abandonament molt bèstia: “Si marxe voluntàriament, has de pagar una clàusula que ja està estipulada des del principi. En el meu cas, sortia que no podria fer cap bolo durant tot un any“.
Labrador habla de supervivientes y que su cláusula de abandono era no poder hacer ningun bolo durante 1 año #LaCasaDeLosGemelos2 pic.twitter.com/UtvdlO6xcz— ✰ (@anorelv) December 8, 2025
S’han d’assegurar que no marxaran tots els concursants, però sí que es passen a l’hora d’estipular les multes que han de pagar en cas de no veure’s capaç d’aguantar el concurs. Unes normes que els teleespectadors no haurien de conèixer, però que acaben sortint a la llum.