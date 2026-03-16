Álex Ghita ha estat el protagonista indiscutible dels primers dies d’aquesta edició de Supervivientes… i això que només hi ha concursat durant 10 dies. L’entrenador personal i influencer no ha anat a Hondures mentalitzat amb què s’hi trobaria, ja que tot han estat queixes i laments des que posés un peu en aquella platja paradisíaca. Els companys el van deixar verd quan van saber que havia robat una llauna de menjar, de la mateixa manera que l’organització també va acabar enfadant-se molt amb ell quan va demanar als teleespectadors que l’expulsessin: “Si em salven, acabaré abandonant“. I sembla que va fer pensa veure’l passar-ho malament, ja que el van fer fora.
Però no tornen a Espanya directament, sinó que els desterren a una altra platja. I, des d’aquí, s’ha negat en rotund a continuar concursant. En la gala d’aquest diumenge, ha confirmat que abandona i que no el poden convèncer perquè es quedi. Aquesta decisió no ha fet cap mena de gràcia a la direcció i tampoc a Sandra Barneda, la presentadora, que li ha recriminat la seva actitud en una forta reprimenda en directe: “T’hem donat totes les oportunitats i no ens agraden els abandonaments. Ens agrada que l’audiència digui qui marxa i qui es queda, per això és el reality més dur“.
“Això que dieu que voleu venir a concursar a Supervivientes, que voleu, que voleu… Et truquen, negocies, fas les proves mèdiques i actives tot el protocol. I, després, una setmana després vols abandonar. Això no es pot fer“, etzibava visiblement enfada. I és que, en el cas de l’Álex, han arribat a permetre-li parlar amb una amiga per telèfon, que posava tot de la seva part per demanar-li que canviés d’idea. Ell, però, no ha cedit: “Serà un somni trencat, però he de dir que abandono aquesta aventura“.
❌ ÁLEX GHITA ABANDONA SUPERVIVIENTES 2026 ❌— Supervivientes (@Supervivientes) March 16, 2026
🏝️ #ConexiónHonduras2
🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/u10LBfAJVA
Álex Ghita confirma quins són els motius reals del seu abandonament
Ell mateix ha tret a la llum quins són els motius reals d’aquest abandonament, el que ha arribat molt pocs dies després de l’estrena del programa. L’Álex Ghita havia dit, quan el van fitxar, que la seva “única por” era no poder gestionar el poc menjar. Ell que acostuma a ingerir bastant menjar, volia superar aquesta barrera… però no ha pogut.
En la justificació que ha fet per dir que marxava? Precisament això, que hauria d’haver-se preparat millor: “Abandono perquè no he arribat completament preparat a nivell mental amb el tema del menjar i crec que hauria d’haver treballat mesos abans en aquest tema en concret“. I, sorprenentment, també ha destacat haver-ho passat “molt malament” per culpa dels mosquits: “Aquests salts són perquè els mosquits em deixaran més cicatriu al cos, més gran que la cicatriu que em va deixar Hondures al cor”.
Ara, l’organització haurà de decidir si li busquen un substitut o si opten per deixar-ho tal qual i no reemplaçar-lo.