Sandra Barneda ha estat la protagonista de l’últim programa de La isla de las tentaciones, que s’apropa al final d’aquesta edició tan explosiva i això es nota. Si fins ara han estat uns quants els concursants que han acabat abandonant les seves fogueres entre plors i insults, ara ha estat la presentadora la qui ha marxat cap a la platja totalment superada per la situació. Mai no l’havíem vist patir tant com ara, quan les concursants d’enguany han optat per fer cas omís al que diu i les faltes de respecte cap a ella són constants. No deixen que posi ordre, només criden i criden… i han acabat aconseguint que se li acabi la paciència.
Mai abans, en cap altra edició del programa de Telecinco, no l’havíem vist aixecar-se i marxar de la foguera. Els papers han canviat i ara ha hagut de ser una de les noies les qui ha anat darrere seu per parlar amb ella després d’aquest rampell. La foguera, en la qual les concursants havien de rebre la visita de les amants dels seus xicots, estava sent un caos absolut. Els improperis i els insults eren tants que no s’han deixat parlar entre elles i no s’estava entenent res. La Sandra ha intentat posar pau moltes vegades, fins al punt que se n’ha acabat cansant: “No s’entén res, podeu parar? Silenci!“, etzibava. Però de res no ha servit perquè elles continuaven com si res.
“Com continueu així, marxaré de la foguera. No he vingut aquí a cridar ni a viure aquest espectacle tan baix”, deia molt molesta. No va poder -o no li van deixar- gestionar aquesta foguera tan summament caòtica, així que va optar per desaparèixer d’allà en un càstig que no va passar desapercebut: “De debò… Marxo. A fer punyetes“, ha dit totalment indignada en un gest que fa història en el reality.
Sandra Barneda no aguanta más la actitud de las chicas y ABANDONA la hoguera 💥💥💥— Telecinco (@telecincoes) January 6, 2026
🐍 #LaIslaDeLasTentaciones24
🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/qSuVdc07rS
L’Almudena, ràpidament, va seguir-la fins a la sorra de la platja i va demanar-li perdó pel seu comportament. Això no va calmar la Sandra Barneda, però, que continuava molt enfadada: “No em sembla normal. Heu vist el jaleo que esteu formant? Estigueu una mica més dignes! Heu d’intentar estar per sobre i respectar-me una mica, sobretot. Això no pot tornar a repetir-se“, ha dit amb contundència quan ha tornat al seu lloc. Totes s’han mostrat penedides i han reconegut que havien tingut “una mala nit“, una actitud que ha convertit aquella nit en un dels pitjors moments de la presentadora des que està al capdavant d’aquest format.
Els teleespectadors critiquen el gest més lleig a La isla de las tentaciones
A X (l’antic Twitter), han estat molts els teleespectadors que han criticat l’actitud de les concursants d’aquesta edició. La màxima esbroncada pública se l’ha endut la Cristina, però, una de les temptadores. En la trobada amb l’Almudena, la nòvia del noi amb el qui està flirtejant, li ha arribat a etzibar una frase que ha estat considerada com la més cruel de tota l’edició: “Vull dir-li una cosa molt important que ella encara no sap, però que crec que és necessari que sàpiga perquè ell no ha pogut. Darío t’anava a demanar matrimoni fins que, evidentment, no…“, ha dit amb mala llet abans de llançar-li davant l’anell que tenia preparat ell.
El Darío i l’Almudena sortien des de feia més de 10 anys, però l’amor s’ha trencat i la seva amiga especial no ha dubtat en ficar el dit a la ferida de la pitjor de les maneres. Les companyes de la noia han saltat al seu coll: “Et sents orgullosa d’això que has fet? Ets dolenta, molt dolenta. Fica’t amb qui s’ho mereixi i no amb l’Almudena que és tan bona. Mira que ets mala persona, però què dolenta que ets. Estàs podrida“. I l’altra no ha callat, és clar: “Podridíssima com tu i la teva relació. Com totes vosaltres, que feu les guarres. Em fa gràcia que m’insulteu i em digueu males persones quan l’Almudena s’ha rigut del Daró davant de tota Espanya”.
Fins i tot la Sandra Barneda, però, li ha recriminat el gest tan lleig que havia tingut: “Home, llançar l’anell que el Darío pretenia donar-li i mofar-te’n d’aquesta manera… no sé com qualificar-ho. Crec que és suficient“. I, un cop ha marxat, l’Almudena ha començat a plorar: “No entenc què he fet de dolent, de debò. L’única cosa que he fet és estimar-lo i tocar fons, només m’he tret de sobre la dependència que tenia d’ell i ara em diu això? No el reconec. Estic fora de joc”.
I, a les xarxes socials, ha dit que l’actitud de la Cristina ha estat molt lleig: “L’Almudena no s’ho mereixia i Cristina s’ha retractat”, “A mi Cristina em fa el que li acaba de fer a ella i us juro que m’han de treure a contracor d’aquella platja” o “Aquesta és la cosa més bruta que he vist”. Una escena que ha indignat i que torna a posar de manifest que aquesta és una de les edicions més fortes que s’han vist del programa.