Sandra Barneda haurà de demanar cita per una bona sessió de spa i relaxació després de viure una de les edicions més complicades de La isla de las tentaciones. El reality de Telecinco sembla que ha escollit les parelles més intenses i descontrolades dels darrers anys, i això era difícil de superar després de veure Montoya protagonitzant l’escena viral corrent per la platja. El fenomen “Montoya, por favor” comença a veure’s superat per les reaccions més boges i surrealistes de les parelles: tamborets voladors, puntades de peu, excursions nocturnes a les vil·les dels xicots i, ara, una tablet ha acabat dins la foguera en un atac de ràbia imparable d’Almudena.
Almudena carrega contra la tablet després de sentir les paraules de Darío
Les noies havien de passar per una nova foguera, tot i que la protagonista absoluta ha estat Almudena. La setmana anterior ja havia estat sota lupa per culpa d’un atac de fúria en què va acabar fent un cop amb un coco contra Sandra Barneda. Ara, les imatges que ha vist de Darío l’han fet perdre el control un cop més. La seva relació d’onze anys està completament malmesa i després de sentir les seves paraules, ha patit un altre atac de ràbia descontrolat.
No ha estat només el fet de veure com el seu xicot travessava més d’una linia amb una soltera i es deixava llepar sense parar, sinó que tancat en una habitació amb els nois, ha explicat com li agradaria poder estar solter per experimentar. “Tinc ganes de ser lliure, sortir d’aquí i estar solter. I agafar un dissabte i anar-me’n cap a Canàries. Agafo i me la follo. I aquí una altra i a casa meva una altra…”, ha explicat sense cap mena de consideració perquè aquestes imatges les podia veure la seva parella.
Este vídeo es tan fuerte que no sé ni qué poner: Almudena acaba tirando la tablet a la hoguera después de lo que suelta Darío 💔💔💔— La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 15, 2025
🐍 #LaIslaDeLasTentaciones19
🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/3Fxe2kTVKO
I què ha fet ella? Després de quedar-se en xoc uns segons, ha agafat la tablet del faristol i amb tota la ràbia possible, l’han estavellat contra la foguera, deixant les seves companyes d’edició i la presentadora amb la boca oberta.
Tot seguit, se n’ha anat corrent pel camí de sorra i torxes fins a arribar a la platja, on ha començat a cridar, insultar i plorar en una escena molt boja i alhora trista, perquè demostra que el que volia aconseguir posant-se a prova al reality ha estat un resultat totalment diferent.
Toc d’atenció de Sandra Barneda
Com era d’esperar i malgrat que sabia que la noia se sentia malament pel que havia passat -i perquè la setmana anterior l’havia colpejat amb un coco-, la presentadora s’ha posat seriosa per donar un toc d’atenció molt necessari. “Ens has posat a tots en perill. Llançar la tablet al foc és perillosíssim”, ha expressat. Almudena s’ha defensat com podia i tot i que semblava que era el final de la tablet, encara tenien més imatges per a ella.
Almudena ha vist en directe el petó de Darío amb la seva temptadora. “Què cony estàs fent? Tot el que hem construït! Darío, què fas! El meu pare m’ho va dir. No has parat! Em té boja! Treu el pitjor de mi, no pot trepitjar-me més!”, ha dit. És evident que les seves accions tindran conseqüències i caldrà esperar per veure què prepara el programa per a ella. L’avançament del pròxim programa promet emocions fortes, més temptacions i la petició d’una foguera de confrontació d’una parella.