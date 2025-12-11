Sandra Barneda ja pot anar demanant unes bones vacances després d’aquesta edició de La isla de las tentaciones. Aquest dimecres els espectadors han vist la foguera dels nois i les reaccions dels xicots no han deixat ningú indiferent, sobretot per la gran agressivitat que han demostrat. Les infidelitats ja són una constant al reality de Telecinco i tot i que la gran majoria ja han caigut en la temptació amb algun solter o soltera, encara se sorprenen i reaccionen de forma embogida quan veuen que les seves respectives parelles se salten els límits sense parar.
No deu haver estat un programa gens fàcil per a la presentadora catalana després de veure com una tablet sortia disparada del faristol, un noi es barallava amb una torxa, i un altre feia un llançament de beisbol amb un dels tamborets, però anem per pams.
Rodri embogeix després de veure les imatges de la seva parella
Rodri i Helena eren una de les parelles que entrava amb més dubtes a La isla de las tentaciones. Problemes i inseguretats del passat que els han portat a ser infidels amb les seves temptacions del programa. El més curiós de tot plegat és que Rodri ha reaccionat de manera molt agressiva i desfermada després de veure les imatges de la seva xicota en la foguera dels nois.
Helena ha caigut en la temptació amb Barranco i les escenes tòrrides que ha vist el seu xicot l’han fet reaccionar de manera descontrolada. La noia ha decidit deixar-se anar completament, compartint petons i passant al llit després d’acumular molta tensió amb el solter.
Rodri se rompe tras las imágenes de Helena y Barranco 💔
“No ho entenc, vindrà penedida. Ell potser se’n va amb ella perquè és un egocèntric”, ha criticat després de donar una puntada de peu contra la tablet i tirar el faristol a terra. A més a més, per intentar calmar-se ha decidit barallar-se amb una de les torxes de foc que marquen el camí de sorra cap a la foguera.
Juanpi perd el control i llança un dels tamborets
Aquesta no ha estat l’única escena surrealista de la nit. Juanpi també ha patit després de veure les imatges de la seva xicota. Feia dies que Sandra havia caigut completament pel seu solter preferit, Andrea, però veure una nit de passió i sexe en directe no ha estat potser el que volia observar amb els seus companys d’edició. “Aquesta dona a mi no em mereix. No la conec, aquesta no és la meva xicota, no pensava que ella seria així amb un altre”, ha criticat ell. Cal recordar, però, que en el primer programa Juanpi va admetre que s’havia embolicat amb una altra noia de festa i que Sandra no coneixia aquesta infidelitat. En tot cas, formar part de La isla també comporta veure escenes que no són del tot còmodes.
Les imatges d’aquesta nit de passió l’han fet perdre el control completament i en un rampell de ràbia, ha agafat sorra i l’han tirat a sobre de la tablet. “No ho vull veure, aquesta dona no m’estima, no vull sentir-ho”, ha etzibat ell fora de si.
Todos hemos sufrido por la tablet 😅
Encara quedava molt per veure i totalment desfermat amb les noves imatges que el programa tenia per a ella de la seva parella al llit amb un altre noi, ha carregat contra el mobiliari de la foguera, llançant pels aires el seu tamboret.
Ha estat un programa intens que ha posat a prova la paciència de Sandra Barneda, això sí, l’avançament del programa que s’emetrà dilluns promet encara escenes més boges per les reaccions de les noies a la seva foguera.