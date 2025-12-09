Nit molt tensa a La isla de las tentaciones. Després de l’avançament de la setmana anterior, s’esperava una de les escenes més boges de la temporada amb el cara a cara de la parella veterana de l’edició. L’audiència feia dies que es mostrava molt a favor d’Almudena, una jove que havia arribat a República Dominicana per intentar arreglar les seves inseguretats i dependència pel seu xicot, Darío, amb qui porta 11 anys de relació. Sembla que no ha estat la millor opció perquè la noia ha descobert una cara fins ara desconeguda per a ella de la seva parella, qui no s’ha tallat un pèl a l’hora de temptar-se o expressar certament que estava amb Almudena perquè ja era “un costum”. En tot cas, el seu primer “cara a cara” ha acabat rebotant, literalment, contra la presentadora, Sandra Barneda.
Atac de fúria, un coco volador i les conseqüències de jugar amb foc
Una pregunta constant que es poden fer els espectadors de La isla de la tentaciones és per què les parelles es jugarien una relació de més d’una dècada en un programa que els posa temptacions per tots els cantons. En tot cas, ningú s’esperava que aquest retrobament a través del “mirall“, una placa de plàstic situada a la platja que els separava i pel qual només es podien comunicar amb gestos, fos tan explosiu. Almudena arribava corrents alhora que es posava a plorar i a cridar pel que havia vist en les imatges totes aquestes setmanes. El paper de Sandra Barneda era el d’intentar que ningú se saltés les normes del programa, però com ja ha passat més d’un cop aquesta edició, sembla que ningú vol fer cas.
Després de ser escollida per les seves companyes, Almudena arribava davant el mirall, visiblement nerviosa, agitada i enfadada. “Ets un fill de puta, m’has trencat el cor. Ets un desgraciat, el meu pare tenia raó. T’odio, ets un porc, m’estàs perdent”, ha etzibat ella, fora de control. Darío ha perdut els papers ben de pressa i aviat s’han vist actituds força amenaçadores per part del noi. “M’estàs enfadant. A tu t’han llepat i t’han menjat sencera”, ha criticat, tot i que ell s’ha amagat més d’un cop darrere d’un coixí per deixar-se emportar per la seva temptadora.
El llançament de coco d’Almudena
En un moment de ràbia incontrolada, Almudena ha decidit agafar un coco que hi havia a terra i estavellar-lo contra el plàstic que el separava de Darío. Un primer intent fallit que, en el segon llançament, ha rebotat i ha acabat impactant contra Sandra Barneda.
Sandra Barneda: "Miradas"— Rafael García López (@rafaglaf99) December 8, 2025
…
Almudena: Mira el coco #LaIslaDeLasTentaciones16 pic.twitter.com/TEMq8Cybrr
Després d’aquesta edició tan complicada Sandra Barneda té unes merescudíssimes vacances assegurades. Després d’aquesta situació, la noia corria desconsolada per disculpar-se i Sandra Barneda els ha comunicat que aquestes accions -parlar quan no podien i l’atac del coco- “tindrien conseqüències”. Ha estat un dels cara a cara més tensos de les últimes edicions, amb una noia que ha pres una molt mala decisió i retrets entre ells que posen la seva relació penjant d’un fil. “Estàs amb mi per estar? Em tens farta. Et tenia en un pedestal, m’has trencat el cor, porc de merda i jo t’he respectat en tot moment“, ha etzibat ella, abans d’anar-se’n cadascun per la seva banda. En un parell de moments han intentat acostar-se per parlar, però aconseguiran el seu objectiu?
Què han dit les xarxes sobre aquesta trobada tan tensa?
Com era d’esperar, tot allò que passa en cada emissió de La isla de las tentaciones és objecte de debat a les xarxes i els espectadors han opinat obertament del que acabaven de veure. A més a més de criticar i fer broma amb el coco volador d’Almudena, s’ha parlat moltíssim de l’actitud agressiva de Darío parlant amb la seva xicota.
se está criticando mucho a almudena por lo del coco pero parece que nadie ha escuchado que cuando sandra pregunta que qué la ha pasado ella ha respondido que si le ha visto la cara a dario, espero equivocarme pero me huele mal todo esto#laisladelastentaciones16 https://t.co/enVtlrQ4Je— silvia⚒️ (@ssilviaaguilera) December 9, 2025
Alhora que Almudena cridava totalment desfeta a terra i insultant Darío, el noi parlava amb Barneda dient que “estava boja” per reaccionar d’aquesta manera tan violenta i insultar-la. Una situació que a xarxes no ha agradat gens.
Es la desesperación de Almudena cuando aún no ha visto la infidelidad sin cojín y es la violencia latente de Darío, pero sobre todo es el "tú estás loca", "tú no lo entiendes" y "tú te has dejado chupar entera". GRAVÍSIMO pero al menos está grabado todo. #LaIslaDeLasTentaciones16 pic.twitter.com/TAOZT6fnIG— Miss Kokoro (@KokoroMiss) December 9, 2025
Ni infidelidades, ni guarreos, ni hipocresías, ni insultos. Lo peor que ha pasado en la historia de 'La Isla de las Tentaciones' es el "vergüenza que me das" de Darío a Almudena y el "gilip" final. #LaIslaDeLasTentaciones16 pic.twitter.com/cPeRicf0Pc— Miss Kokoro (@KokoroMiss) December 9, 2025
Tot plegat, una escena molt desagradable que segurament portarà cua en les pròximes emissions. Quin càstig rebran per saltar-se les normes?