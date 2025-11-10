Sandra Barneda es troba en una etapa professional molt especial. La presentadora catalana ha tornat amb la novena temporada de La isla de las tentaciones, un dels realities estrella de Telecinco. Els participants no li estan posant gens fàcil la feina de presentadora i està demostrant un autocontrol espectacular en la primera setmana d’emissions. A més a més, aquesta temporada també l’hem pogut veure en els debats i les gales de Supervivientes, una aposta de la cadena per la seva feina que també han reconegut aquest cap de setmana des de la Federació d’Associacions de Ràdio i Televisió d’Espanya. En la 52a edició dels Premis Antena d’Or, que reconeixen la feina de les figures més rellevants pel que fa a la televisió, la ràdio i els mitjans durant l’any, han volgut premiar la tasca de Sandra Barneda. Ha estat en el seu discurs després de rebre el guardó on ha recordat la figura del seu nebot, que va morir a finals de 2024 amb només 20 anys.
Les paraules de Sandra Barneda per al seu nebot
Tot i que el jove va morir el passat novembre, no va ser fins al febrer de 2025 que va decidir parlar obertament d’aquesta tragèdia. Va fer-ho durant els premis GenZ Awards, que reconeixen la feina dels millors influencers del moment. Ella era una de les presentadores, juntament amb Xuso Jones -amb qui farà tàndem per a les campanades d’enguany a Telecinco i Cuatro-. Allà va dedicar diversos cops paraules molt tendres per al jove, visiblement emocionada. “És la meva persona preferida, a qui vaig perdre el passat novembre. Li encantaven aquests premis i m’hauria acompanyat, d’estar aquí. Ell, un dels meus nebots, estimava tots els creadors de contingut… Així que tot això va per a tu”, explicar.
Ara, en aquest reconeixement que ha rebut un any després, també ha tingut unes paraules per al seu nebot. “Bé, quina barbaritat, com diria Matías Prats, i quina barbaritat la complexitat de la vida”, ha començat dient en el seu discurs un cop ha rebut el premi. “Em vaig convertir en la noia seriosa de l’entreteniment. I ara estic en un programa que el meu nebot, a qui li dedico aquest premi d’Antena d’Or, adorava”, ha expressat recordant com el noi era molt fan dels realities que presenta la seva tieta.
El comunicat de la presentadora després de rebre el guardó
Sandra Barneda també ha volgut dedicar unes paraules a través de les xarxes socials, visiblement feliç per haver estat premiada per la seva bona feina a la televisió després de tants anys. “Rebre el primer premi de televisió després de tants anys em fa sentir molt feliç i al mateix temps estranya pel poc costum. Així m’adono que els nervis em posseeixen quan haig de pujar a recollir-lo”, escriu sota el post que ha publicat a Instagram amb una fotografia d’ella amb el premi a la mà.
“Torno a ser aquesta nena que es fa petita i mira les persones que té davant i diu: jo només vull ser lliure, divertir-me, anar cap endavant tot i els obstacles, els múltiples no i tots aquells que em veuen com una nota discordant”, reflexiona. També recorda com la vida l’ha ensenyat tots aquests anys a “estimar-se amb els errors i els encerts” i a somriure “quan el dolor t’escanya”. “Gràcies a tots per donar-me tot l’afecte i donar-me l’amor per a seguir. Gràcies als meus pares per deixar-me ser lliure i a tots els que em van seguir i els que no. A tots els que m’han estimat amb les meves complexitats, lluites, imperfeccions, bogeries i encerts”, acaba la publicació, abans d’agrair també els més de 15 anys que fa que treballa a Mediaset.