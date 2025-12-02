La isla de las tentaciones no deixa de sorprendre. Si la novena edició del reality de Telecinco no estava deixant ningú indiferent per la quantitat d’infidelitats des del primer minut de la temporada. Nits de passió, sexe al jacuzzi, parelles que feia onze anys que compartien la seva vida i ha decidit caure en la temptació per un programa… L’emissió de la setmana anterior prometia emocions fortes després que una de les participants s’escapés de la seva vil·la per anar a veure la seva parella, a més a més de cometre un acte de violència llançant un got a un dels solters, però qui podria imaginar una confessió sobre un embaràs?
Feia dies que els fans del programa es preguntaven i especulaven qui era la noia que podia estar embarassada després de la promoció de la temporada en què Sandra Barneda feia la gran pregunta sense enfocar la protagonista. Bé, per fi La isla de las tentaciones ha posat fi al gran misteri amb una confessió que ha deixat en xoc l’organització del programa.
Mayeli revela que està embarassada durant la foguera de conseqüències
Però anem a pams. Mayeli va saltar-se les normes del programa de manera categòrica i això implicava la seva expulsió directa. Abans, però, la presentadora havia decidit que tingués l’oportunitat d’acomiadar-se i disculpar-se amb els companys i enfrontar-se a la foguera de les conseqüències amb Álvaro, la seva parella. Ella creia que no podia més amb la relació després que el noi decidís donar la seva cita a Érika, una de les solteres amb qui havia estat infidel durant la relació amb Mayeli. Tot i no travessar cap línia vermella, la seva xicota tenia clar que no en volia saber res més, però el cara a cara tenia moltes més capes del que s’esperaven els espectadors. Un cop s’han trobat amb Sandra Barneda en l’emissió d’aquest dilluns, la parella es posava a plorar. “Ho sento per haver-te dit això, no podia més, t’he trobat molt a faltar“. Després de descobrir el que havia passat per arribar a l’expulsió, el noi ha intentat fer-li entendre que les seves reaccions no podien ser així.
El que no podia faltar, però, eren les imatges que els havia preparat el programa, en què es podia veure Álvaro amb Érika a la vil·la. “Ets un porc, això jo no ho he vist, no t’agrada i et deixes fer això?”, ha etzibat ella alhora que el noi intentava defensar-se dient que no havien fet res. Tot plegat ha desencadenat en la gran confessió de la temporada. Álvaro ha revelat que no estava gaudint l’experiència perquè ell i Mayeli seran pares. “Heu ocultat un embaràs, quina bogeria és aquesta? I si t’hagués passat qualsevol cosa? Entens el risc i la posició en què ens has col·locat a nosaltres?“, els ha esbroncat la presentadora.
Cuando piensas que este programa no te puede sorprender más…… Esto es una barbaridad…..#LaIslaDeLasTentaciones13 pic.twitter.com/NKYuLM6VLj— Ojito 👁 (@elojoquetodolv) December 1, 2025
Per la seva banda, Mayeli decidia enfadar-se -un cop més- amb Álvaro per haver exposat la notícia sense demanar permís: “Això és una cosa que em correspon dir a mi, no et correspon a tu”. Sembla, doncs, que en aquest moment no hi hauria quòrum entre tots dos. Mayeli ha acabat expulsada del programa i ni s’ha acomiadat de la seva parella, que ha decidit sortir corrents per parlar amb ella, després d’haver trencat la relació. “No he fet res greu perquè deixi una relació amb el suposat amor de la seva vida ni em mereixo com m’ha deixat aquí”, ha expressat el noi.
El comunicat de Mayeli abans de l’emissió del programa
Ha estat una nit plena d’emocions i descobriments que posaven punt final a una experiència marcada per una mentida contra l’organització del reality. En tot cas, Mayeli decidia també trencar el seu silenci unes hores abans a través de les xarxes socials amb un comunicat en què donava la seva versió. La isla de las tentaciones està gravada des de fa mesos i, per tant, les seves paraules arriben uns mesos després. “He estat desapareguda i continuarà així durant un temps, necessito apartar-me de les xarxes socials pel meu benestar”, es pot llegir en un text que ha publicat a Instagram.
En el missatge que ha compartit, la jove se sincera sobre l’odi que ha rebut a les xarxes socials per la seva exposició mediàtica i televisiva, i admet que aquest cop “ha estat diferent”. A més a més d’agrair el suport que ha rebut de moltes persones que preguntaven com es troba -sense entrar en cap confirmació sobre el seu estat o l’embaràs-, Mayeli ha confessat que no està veient el programa “per salut mental”.
Després de la filtració d’una suposada conversa entre Mayeli i una usuària en aquesta xarxa social, la noia ha desmentit que parlés en cap moment de cap tema relacionat amb el programa. “Les converses que s’estan filtrant són falses i molt aviat podreu sentir la veritat directament de la meva boca. La pàgina que ho ha difós ha estat denunciada i es prendran mesures legals perquè es tracta d’un frau i de suplantació d’identitat”, escriu. D’una banda, declara que “tornarà més forta que mai”, a l’espera de saber si l’embaràs avança, si la parella ha tornat després d’abandonar La isla per separat i com continuarà aquesta trama que ha deixat els espectadors sense paraules.