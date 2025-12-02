La isla de las tentaciones no deja de sorprender. Si la novena edición del reality de Telecinco no estaba dejando a nadie indiferente por la cantidad de infidelidades desde el primer minuto de la temporada. Noches de pasión, sexo en el jacuzzi, parejas que llevaban once años compartiendo su vida y decidieron caer en la tentación por un programa… La emisión de la semana anterior prometía emociones fuertes después de que una de las participantes se escapara de su villa para ir a ver a su pareja, además de cometer un acto de violencia lanzando un vaso a uno de los solteros, pero ¿quién podría imaginar una confesión sobre un embarazo?

Desde hace días los fans del programa se preguntaban y especulaban quién era la chica que podía estar embarazada después de la promoción de la temporada en la que Sandra Barneda hacía la gran pregunta sin enfocar a la protagonista. Bueno, por fin La isla de las tentaciones ha puesto fin al gran misterio con una confesión que ha dejado en shock a la organización del programa.

Surt a la llum l’embaràs de Mayeli a ‘La isla de las tentaciones’ _ Telecinco

Mayeli revela que está embarazada durante la hoguera de consecuencias

Pero vamos por partes. Mayeli se saltó las normas del programa de manera categórica y eso implicaba su expulsión directa. Antes, sin embargo, la presentadora había decidido que tuviera la oportunidad de despedirse y disculparse con los compañeros y enfrentarse a la hoguera de las consecuencias con Álvaro, su pareja. Ella creía que no podía más con la relación después de que el chico decidiera dar su cita a Érika, una de las solteras con quien había sido infiel durante la relación con Mayeli. A pesar de no cruzar ninguna línea roja, su novia tenía claro que no quería saber nada más, pero el cara a cara tenía muchas más capas de lo que esperaban los espectadores. Una vez se encontraron con Sandra Barneda en la emisión de este lunes, la pareja se puso a llorar. «Lo siento por haberte dicho esto, no podía más, te he echado mucho de menos«. Después de descubrir lo que había pasado para llegar a la expulsión, el chico intentó hacerle entender que sus reacciones no podían ser así.

Álvaro revela l’embaràs de Mayeli a ‘La isla de las tentaciones’ _ Telecinco

Lo que no podía faltar, sin embargo, eran las imágenes que les había preparado el programa, en las que se podía ver a Álvaro con Érika en la villa. «Eres un cerdo, ¿esto yo no lo he visto, no te gusta y te dejas hacer esto?», le espetó ella mientras el chico intentaba defenderse diciendo que no habían hecho nada. Todo esto desencadenó en la gran confesión de la temporada. Álvaro reveló que no estaba disfrutando la experiencia porque él y Mayeli serán padres. «Habéis ocultado un embarazo, ¿qué locura es esta? ¿Y si te hubiera pasado cualquier cosa? ¿Entiendes el riesgo y la posición en la que nos has colocado?», les reprochó la presentadora.

Cuando piensas que este programa no te puede sorprender más…… Esto es una barbaridad…..#LaIslaDeLasTentaciones13 pic.twitter.com/NKYuLM6VLj — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) December 1, 2025

Por su parte, Mayeli decidió enfadarse -una vez más- con Álvaro por haber expuesto la noticia sin pedir permiso: «Esto es algo que me corresponde decir a mí, no te corresponde a ti». Parece, pues, que en este momento no habría quórum entre ambos. Mayeli acabó expulsada del programa y ni se despidió de su pareja, que decidió salir corriendo para hablar con ella, tras haber roto la relación. «No he hecho nada grave para que deje una relación con el supuesto amor de su vida ni merezco cómo me ha dejado aquí», expresó el chico.

El comunicado de Mayeli antes de la emisión del programa

Ha sido una noche llena de emociones y descubrimientos que ponían punto final a una experiencia marcada por una mentira contra la organización del reality. En cualquier caso, Mayeli decidió también romper su silencio unas horas antes a través de las redes sociales con un comunicado en el que daba su versión. La isla de las tentaciones está grabada desde hace meses y, por lo tanto, sus palabras llegan unos meses después. «He estado desaparecida y continuaré así durante un tiempo, necesito alejarme de las redes sociales por mi bienestar», se puede leer en un texto que ha publicado en Instagram.

Mayeli publica un comunicat sobre les seves imatges a ‘La isla de las tentaciones’ | Instagram

En el mensaje que ha compartido, la joven se sincera sobre el odio que ha recibido en las redes sociales por su exposición mediática y televisiva, y admite que esta vez «ha sido diferente». Además de agradecer el apoyo que ha recibido de muchas personas que preguntaban cómo se encuentra -sin entrar en ninguna confirmación sobre su estado o el embarazo-, Mayeli ha confesado que no está viendo el programa «por salud mental».

Tras la filtración de una supuesta conversación entre Mayeli y una usuaria en esta red social, la chica ha desmentido que hablara en ningún momento de ningún tema relacionado con el programa. «Las conversaciones que se están filtrando son falsas y muy pronto podréis escuchar la verdad directamente de mi boca. La página que lo ha difundido ha sido denunciada y se tomarán medidas legales porque se trata de un fraude y de suplantación de identidad», escribe. Por un lado, declara que «volverá más fuerte que nunca», a la espera de saber si el embarazo avanza, si la pareja ha vuelto tras abandonar La isla por separado y cómo continuará esta trama que ha dejado a los espectadores sin palabras.