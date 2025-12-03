El autocontrol en La isla de las tentaciones es cada vez más inexistente. Las parejas que se han incorporado al reality de Telecinco -que intentan salvar lo que queda de relación tentándose con solteros y solteras que tienen ganas de pasarlo bien- cada vez ven más borrosa la línea que separa la relación y la infidelidad. Hay quienes ya se dejan llevar libremente sin pensar en nada más, aunque después con las imágenes que ven en las hogueras reaccionan de manera enloquecida ante lo que hacen sus chicos y chicas, teniendo en cuenta que ellos hacen lo mismo. En todo caso, la emisión de este martes no ha dejado a nadie indiferente porque el protagonismo se lo ha llevado un chico que cada vez acumula más haters en las redes sociales.

Almudena y Darío protagonizan la pareja más veterana de la novena edición. Realmente hay que estar muy seguro de querer ponerse a prueba cuando llevas once años con tu pareja. ¿Es necesario este sufrimiento y ver cómo tu novio dice tonterías y comentarios que dejan por los suelos vuestra relación? Almudena es sin duda la chica de la edición que más sufre con todo lo que ve de su pareja, y una vez más ha descubierto que esta década juntos pende de un hilo.

Darío hace una confesión muy dura

Darío cada vez se deja llevar más con su soltera, Cristina, y eso no acaba de gustar nada a su pareja, que aunque se está tentando con Borja, siempre ha sido muy sincera y ha marcado muchos más límites que su chico. En la nueva hoguera para las chicas, Almudena ha visto las nuevas imágenes que Sandra Barneda tenía para ella. Si ya había sufrido muchísimo con las escenas tórridas y un supuesto beso que se habían dado detrás de un cojín, lo que ha sentido ahora la ha terminado de destrozar. En las primeras imágenes se les veía en una actitud muy afectuosa, dándose masajes y actuando sin pensar en Almudena. «¿Esto cómo lo gestiono yo? Habrá visto algo en ella que no tengo yo, desde el primer momento me ha olvidado. No reconozco a este Darío». La peor parte, sin embargo, aún no había llegado.

En una segunda conversación, Darío se sinceraba sobre los años de relación que llevan. Más de una década que podría irse al traste por un reality en el que parece que el chico estuviera deseando poder experimentar después de pasar tanto tiempo en pareja. Aunque ella no estaba preparada para ver más imágenes, sus compañeras de villa la han animado a no perder detalle para no olvidar todo el daño que le estaba haciendo. «Me cago en tu nación entera, eso te dije que no. Qué fuerte, sabe que me está haciendo daño, la habitación es intocable», ha espetado ella.

Almudena destrozada después de ver las imágenes de Darío en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Darío se sentaba con uno de los compañeros para hablar de las dudas que sentía en su relación. Una confesión que ha dejado en shock a su pareja y ha desatado a los espectadores en las redes sociales. «Si lo dejo yo puedo tirar para adelante, pero destrozaré a mi familia y la suya», ha explicado el chico, además de admitir que ya no estaba enamorado de ella como antes. «Estoy con ella por miedo al cambio».

Helena me ha representado totalmente en ese momento #LaIslaDeLasTentaciones14 pic.twitter.com/WHgp792yuI — laudi🐲🌿 || 🎮📚 (@wingleader024) December 2, 2025

La reacción de la chica después de ver y escuchar esta confesión lapidaria se podrá ver en la próxima emisión de La isla de las tentaciones, eso sí, las redes sociales han dictado sentencia hacia Darío, uno de los personajes más «odiados» de la edición.

¿Qué dicen las redes de la última confesión de Darío?

Como era de esperar, las redes sociales no se han silenciado para valorar y opinar sobre las últimas palabras de Darío. Reacciones llenas de rabia y furia por estar desperdiciando una relación a la vez que muestran el apoyo hacia Almudena, a pesar de que la decisión de participar parece que ha sido de ambos.

Menudo trozo de mierda es Darío, es que es de lo más asqueroso que he tenido que aguantar viendo la isla en todos estos años #LaIslaDeLasTentaciones14 #LaIslaDeLasTentaciones9 #LaIslaDeLasTentaciones pic.twitter.com/ERwiGRXsBL — • 333 • (@maria_polo__) December 2, 2025

Darío es un COBARDE que ha tenido una relación de 11 años porque no se atrevía a dejarla



Y es un COBARDE que se tapa cada vez que cruza los límites para evitar responsabilizarse de lo que hace #LaIslaDeLasTentaciones14 pic.twitter.com/xVus1PCW41 — lidlt (@lidlt_) December 2, 2025

El cobarde de Dario: dice que está con Almudena porque tiene miedo al cambio, en fin ya te darás cuenta lo que te has perdido. #LaIslaDeLasTentaciones14 pic.twitter.com/o2vYQ3gyLN — Zutoia1957 (@Zutoia19571) December 2, 2025

«Se llama Darío y es tan tonto, pero tan tonto, que acaba de tirar a la basura once años con una mujer que nunca encontrará otra igual. Subnormal», «En cada programa pienso que Darío no puede dar más asco, pero llega el siguiente programa y se sigue superando». «Además de ser un infiel, cerdo e hipócrita lo veo como el típico tío parado con el que nunca tienes nada de qué hablar. No lo soporto», han escrito algunos usuarios en X (antes Twitter). En definitiva, una emisión que no ha dejado a nadie indiferente y ha llenado las redes de rabia hacia un participante.