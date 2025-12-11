Sandra Barneda ya puede ir pidiendo unas buenas vacaciones después de esta edición de La isla de las tentaciones. Este miércoles los espectadores han visto la hoguera de los chicos y las reacciones de los novios no han dejado a nadie indiferente, sobre todo por la gran agresividad que han demostrado. Las infidelidades ya son una constante en el reality de Telecinco y aunque la gran mayoría ya han caído en la tentación con algún soltero o soltera, aún se sorprenden y reaccionan de forma enloquecida cuando ven que sus respectivas parejas se saltan los límites sin parar.

No debe haber sido un programa nada fácil para la presentadora catalana después de ver como una tablet salía disparada del atril, un chico se peleaba con una antorcha, y otro hacía un lanzamiento de béisbol con uno de los taburetes, pero vamos por partes.

Rodri enloquece después de ver las imágenes de su pareja

Rodri y Helena eran una de las parejas que entraba con más dudas en La isla de las tentaciones. Problemas e inseguridades del pasado que los han llevado a ser infieles con sus tentaciones del programa. Lo más curioso de todo esto es que Rodri ha reaccionado de manera muy agresiva y desenfrenada después de ver las imágenes de su novia en la hoguera de los chicos.

Helena ha caído en la tentación con Barranco y las escenas tórridas que ha visto su novio le han hecho reaccionar de manera descontrolada. La chica ha decidido dejarse llevar completamente, compartiendo besos y pasando a la cama después de acumular mucha tensión con el soltero.

Helena cau en la temptació amb Barranco a ‘La isla de las tentaciones’ _ Telecinco

Rodri se rompe tras las imágenes de Helena y Barranco 💔



🐍 #LaIslaDeLasTentaciones18

🔵 https://t.co/fR6iCIEhVU pic.twitter.com/XRhR6Yg08Y — Telecinco (@telecincoes) December 10, 2025

«No lo entiendo, vendrá arrepentida. Él quizás se va con ella porque es un egocéntrico», ha criticado después de dar una patada a la tablet y tirar el atril al suelo. Además, para intentar calmarse ha decidido pelearse con una de las antorchas de fuego que marcan el camino de arena hacia la hoguera.

Rodri ataca el faristol amb la tablet de ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Juanpi pierde el control y lanza uno de los taburetes

Esta no ha sido la única escena surrealista de la noche. Juanpi también ha sufrido después de ver las imágenes de su novia. Hacía días que Sandra había caído completamente por su soltero preferido, Andrea, pero ver una noche de pasión y sexo en directo no ha sido quizás lo que quería observar con sus compañeros de edición. «Esa mujer a mí no me merece. No la conozco, esa no es mi novia, no pensaba que ella sería así con otro», ha criticado él. Cabe recordar, sin embargo, que en el primer programa Juanpi admitió que se había liado con otra chica de fiesta y que Sandra no conocía esta infidelidad. En todo caso, formar parte de La isla también implica ver escenas que no son del todo cómodas.

Sandra i Andrea en una nit de passió a ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Las imágenes de esta noche de pasión le han hecho perder el control completamente y en un arrebato de rabia, ha tomado arena y la ha tirado sobre la tablet. «No lo quiero ver, esa mujer no me ama, no quiero sentirlo», ha espetado él fuera de sí.

Aún quedaba mucho por ver y totalmente desatado con las nuevas imágenes que el programa tenía para ella de su pareja en la cama con otro chico, ha cargado contra el mobiliario de la hoguera, lanzando por los aires su taburete.

Juanpi carrega la ràbia contra el tamboret de ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Ha sido un programa intenso que ha puesto a prueba la paciencia de Sandra Barneda, eso sí, el avance del programa que se emitirá el lunes promete aún escenas más locas por las reacciones de las chicas en su hoguera.