Continúan las escenas disparatadas en La isla de las tentaciones. Sandra Barneda puede ir preparándose unas buenas vacaciones después de esta edición del reality de Telecinco. El hecho de añadir tres entregas semanales del programa ha conseguido que haya un seguimiento más continuado del reality de manera que los espectadores pueden ver aún más detalles de lo que hacen las parejas que intentan demostrar que su amor es más fuerte que las tentaciones. Por ahora, los resultados son nefastos teniendo en cuenta que todos han sido infieles menos la última pareja que se ha incorporado después de la expulsión de Mayeli y Álvaro por ocultar un embarazo. Sea como sea, los protagonistas de la entrega de este miércoles han sido una pareja muy comentada en las redes sociales desde el primer día.

Almudena y Darío eran la gran esperanza de fidelidad teniendo en cuenta que después de estar 11 años juntos, muchos de los fans de La isla de las tentaciones esperaban que saldrían de República Dominicana juntos y sin ser infieles. Esto no ha sido así y además, se han convertido en los protagonistas de más de una escena loca y sin precedentes. Primero porque Darío cayó en la tentación antes que su novia, pero lo más cuestionable han sido las palabras que ha usado para hablar de la relación, admitiendo que tenía ganas de estar soltero para tener relaciones con otras chicas.

Uno de los momentos más tensos fue su cara a cara a través del espejo, un juego en el que se podían comunicar a través de mímica y que no respetaron. De hecho, Almudena perdió el control estrellando un coco contra la placa de plástico que rebotó contra Sandra Barneda. Después de escuchar las últimas declaraciones de su novio y darse el primer beso con su tentador -una escena que ha vuelto locas las redes- han recibido el castigo del programa por haberse saltado las normas y haber agredido a la presentadora sin querer.

El castigo de la pareja y dos reacciones: llanto incontrolable y agresividad

Como decíamos, en esta misión ha habido un castigo muy claro. Las parejas tenían la oportunidad de leer las cartas que habían escrito sus respectivos novios y novias antes de entrar al programa, pero en el caso de Darío y Almudena, el equipo los ha sancionado por la escena con el coco de hacía unos días. Mientras Almudena se ha puesto a llorar sin parar y a lamentarse, ha llamado mucho la atención la reacción violenta del chico. «¡No! Otra cosa, pero esto no, ¡por favor!», ha pedido ella.

Almudena recibe el castigo en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

En cambio, una vez Darío ha visto que no podría leer la carta, su reacción ha sido dar un golpe violento contra la piscina y mostrarse muy agresivo, tal como pasó en su cara a cara. En todo caso, esta reacción no ha gustado nada en las redes sociales.

Darío reacciona de manera violenta al castigo de ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

el Darío llamando gilipollas a Almudena otra vez por la carta y poniéndose violento? ufff #LaIslaDeLasTentaciones21 pic.twitter.com/uLJHfX4xhc — Malena ✨ (@MalenaSummers99) December 17, 2025

Aaaah, que Darío quería la carta para abrir los ojos. No le valía ver a Almudena llorando en el espejo. #LaIslaDeLasTentaciones21 pic.twitter.com/wKHBEfCGbs — Chachita (@ChaxitaDinamita) December 17, 2025

Las reacciones de Almudena y Darío al no recibir la carta son tan distintas…

Ella rota y triste por no poder leerla.

El otro orangután sacando la agresividad porque lo único que le importa realmente es que Almudena "le dejase en ridículo" #LaIslaDeLasTentaciones21 pic.twitter.com/aSCWug8XkD — sara ˚ʚ🔮ɞ˚ DO IT (@_temporharryfix) December 17, 2025

Las noches de pasión de una pareja provocan una pelea

No ha sido la única escena tensa del programa. Esta vez, las nuevas noches de pasión de una pareja que, en un momento, había decidido dejar de tentarse, han provocado una discusión entre dos de las chicas. Claudia fue la primera chica que cayó con uno de los solteros, provocando la primera infidelidad de la edición. Después de unos días de enredos, él decidió tentar a otras chicas, haciendo que llevara a Claudia a buscar su celosía para captar su atención de nuevo. Parece que lo ha conseguido, pero el precio lo pagan sus compañeras de villa. Después de una nueva noche de sexo en la habitación, su compañera Sandra le ha recriminado su actitud.

La noche de pasión de Claudia y Gerard provoca una pelea | Telecinco.

Sandra ha comenzado a quejarse porque por culpa de sus gritos no ha podido dormirse hasta las cinco o seis de la madrugada porque su habitación está al lado. Cuando los culpables han salido de la habitación, la chica no ha dudado en enfrentarlos y pedir un poco de respeto.

AVANCE | Sandra, muy enfadada con Claudia y Gerard por no dejarla dormir 🤬



🐍🍎 #LaIslaDeLasTentaciones esta noche a las 21:45h y en @MedInfinityES 👉 https://t.co/q7WzzVcdvS pic.twitter.com/28ToEZlQ6Y — Telecinco (@telecincoes) December 17, 2025

«Ni pu*a gracia, Claudia. Yo no he dormido nada gracias a ti y a Gerard. Además, cuando acabáis os habéis puesto a reír, no son horas. Disfrútalo, pero deberías tener un poco de respeto porque yo estoy al lado. Andrea se tuvo que ir de mi habitación», ha exclamado enfadada. A pesar de haberse disculpado y afirmar que no lo volvería a hacer así, es evidente que no será la última noche en que Sandra pierda el sueño.