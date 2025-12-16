Sandra Barneda tendrá que pedir cita para una buena sesión de spa y relajación después de vivir una de las ediciones más complicadas de La isla de las tentaciones. El reality de Telecinco parece que ha escogido a las parejas más intensas y descontroladas de los últimos años, y eso era difícil de superar después de ver a Montoya protagonizando la escena viral corriendo por la playa. El fenómeno «Montoya, por favor» empieza a verse superado por las reacciones más locas y surrealistas de las parejas: taburetes voladores, patadas, excursiones nocturnas a las villas de los chicos y, ahora, una tablet ha acabado dentro de la hoguera en un ataque de ira imparable de Almudena.

Almudena arremete contra la tablet tras escuchar las palabras de Darío

Las chicas tenían que pasar por una nueva hoguera, aunque la protagonista absoluta ha sido Almudena. La semana anterior ya había estado bajo lupa por culpa de un ataque de furia en el que terminó golpeando con un coco a Sandra Barneda. Ahora, las imágenes que ha visto de Darío la han hecho perder el control una vez más. Su relación de once años está completamente deteriorada y después de escuchar sus palabras, ha sufrido otro ataque de ira descontrolada.

No ha sido solo el hecho de ver cómo su novio cruzaba más de una línea con una soltera y se dejaba lamer sin parar, sino que encerrado en una habitación con los chicos, ha explicado cómo le gustaría poder estar soltero para experimentar. «Tengo ganas de ser libre, salir de aquí y estar soltero. Y agarrar un sábado e irme a Canarias. Cojo y me la follo. Y aquí otra y en mi casa otra…», ha explicado sin ningún tipo de consideración porque esas imágenes las podía ver su pareja.

¿Y qué ha hecho ella? Después de quedarse en shock unos segundos, ha cogido la tablet del atril y con toda la ira posible, la ha estrellado contra la hoguera, dejando a sus compañeras de edición y a la presentadora boquiabiertas.

A continuación, se ha ido corriendo por el camino de arena y antorchas hasta llegar a la playa, donde ha comenzado a gritar, insultar y llorar en una escena muy loca y a la vez triste, porque demuestra que lo que quería conseguir poniéndose a prueba en el reality ha sido un resultado totalmente diferente.

Advertencia de Sandra Barneda

Como era de esperar y a pesar de que sabía que la chica se sentía mal por lo que había pasado -y porque la semana anterior la había golpeado con un coco-, la presentadora se ha puesto seria para dar una advertencia muy necesaria. «Nos has puesto a todos en peligro. Lanzar la tablet al fuego es peligrosísimo», ha expresado. Almudena se ha defendido como ha podido y aunque parecía que era el final de la tablet, aún tenían más imágenes para ella.

Almudena ha visto en directo el beso de Darío con su tentadora. «¿Qué coño estás haciendo? ¡Todo lo que hemos construido! ¡Darío, qué haces! Mi padre me lo dijo. ¡No has parado! ¡Me vuelve loca! Saca lo peor de mí, ¡no puede pisotearme más!», ha dicho. Es evidente que sus acciones tendrán consecuencias y habrá que esperar para ver qué prepara el programa para ella. El avance del próximo programa promete emociones fuertes, más tentaciones y la petición de una hoguera de confrontación de una pareja.