Telecinco cambia de estrategia esta semana en cuanto a La isla de las tentaciones. El reality estrella de la cadena ha vuelto esta temporada con más fuerza que nunca y con tres emisiones semanales que están funcionando muy bien. Ahora bien, esta semana han decidido limitarse a una única emisión del programa este lunes y emitir reposiciones u otros formatos en la franja en la que se emiten los dos capítulos exprés de La isla los martes y los miércoles. Sea como sea, había muchas cosas por ver antes de despedirse temporalmente de los espectadores, entre ellas la decisión de una pareja después de su fogata de confrontación.

Helena y Rodri entraron al reality de Telecinco con muchas dudas y reproches acumulados de experiencias que habían vivido durante la relación. Él desconfiaba muchísimo de su pareja y querían tentarse al máximo para darse cuenta de que eran más fuertes de lo que pensaban. En todo caso, los resultados no han sido como ellos esperaban. La semana anterior Rodri pidió una fogata de confrontación con su novia después de verla completamente colgada de Barranco, su tentador. Un cara a cara complicado porque ambos han sido infieles y que debía resolverse con una decisión: salir juntos, solos o con un nuevo amor.

Helena elige entre Rodri y Barranco

Después de ver todo lo que ha pasado en cada villa, la pareja debía tomar una decisión. Para sorpresa de todos, Rodri ha decidido que era capaz de perdonarlo todo con tal de estar juntos, pero parece que eso debe ser una decisión doble y quizás la chica ya ha tenido suficiente. «Todo lo que he visto me ha hecho muchísimo daño, pero quiero salir de aquí con ella. Soy capaz de perdonarte», ha expresado el chico, muy emocionado. En el caso de Helena, las dudas y las inseguridades la han hecho tomar otra decisión y ha optado por conocer a Barranco fuera de República Dominicana.

«Sabes lo que hay. Te lo dije desde el primer momento. Obviamente, no sé qué será de nosotros fuera. Simplemente, quiero que fuera pienses en ti, te tendré en el corazón toda la vida porque para mí esta experiencia no habría sido nada sin una chica como tú», ha expresado Barranco antes de darse un beso apasionado con Helena e irse hacia su villa con los compañeros.

Helena elige una nueva relación con Barranco y deja ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

La primera fogata mixta termina con un dos contra uno

La segunda parte del programa más allá del resultado de la fogata de confrontación ha sido la fogata mixta. Dos chicas debían sentarse frente a Sandra Barneda con dos de los chicos de las parejas. Un encuentro muy tenso en el que se han reprochado las imágenes que han visto los últimos días y han dejado en evidencia a sus respectivas parejas. Claudia y Almudena -parejas de Gilbert y Darío- y Juanpi y Enrique -parejas de Sandra y Andrea-, se han encontrado para ver imágenes y dejar muy claras sus animadversiones.

Quien ha recibido más tralla ha sido Juanpi, porque durante toda la fogata ha recibido la presión y los comentarios de Almudena y Claudia que han defendido a Sandra con uñas y dientes. Apenas poner un pie en la fogata ante la mirada atónita de Sandra Barneda, han comenzado a cantar canciones para burlarse. La primera punzada de mal rollo la ha protagonizado Claudia. Aunque ella fue la primera persona que cayó en la tentación, no ha dejado que Juanpi use este argumento para recriminar sus acciones. «Tú no tienes derecho a hablar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Yo no le he puesto los cuernos a mi pareja afuera y tú sí, así que calla», ha espetado la chica, secundada por Almudena. «¡Vergüenza te debería dar!».

Han visto imágenes tórridas de sus respectivas parejas e incluso Juanpi ha terminado pidiendo ayuda a Enrique para que lo defendiera de los ataques de las chicas. El chico, que llegó como sustituto de Álvaro tras ocultar el embarazo de Mayeli, ha demostrado ser el más maduro y lógico de todos los participantes con solo 19 años. En todo caso, no han sacado ninguna conclusión clara de todo esto. Lo que sí han adelantado respecto al capítulo del próximo lunes es que habrá una nueva fogata mixta y que la tensión subirá mucho más con la fogata de los solteros.