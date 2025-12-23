Telecinco canvia d’estratègia aquesta setmana pel que fa a La isla de las tentaciones. El reality estrella de la cadena ha tornat aquesta temporada amb més força que mai i triples emissions setmanals que estan funcionant molt. Ara bé, aquesta setmana han decidit limitar-se a una única emissió de programa aquest dilluns i emetre reposicions o altres formats en la franja en què s’emeten els dos capítols exprés de La isla els dimarts i els dimecres. Sigui com sigui, hi havia moltes coses per veure abans d’acomiadar-se temporalment dels espectadors, entre elles la decisió d’una parella després de la seva foguera de confrontació.
Helena i Rodri van entrar dins el reality de Telecinco amb molts dubtes i retrets acumulats d’experiències que havien viscut durant la relació. Ell desconfiava moltíssim de la seva parella i volien temptar-se al màxim per adonar-se que eren més forts del que es pensaven. En tot cas, els resultats no han estat com ells esperaven. La setmana anterior Rodri va demanar una foguera de confrontació amb la seva xicota després de veure-la completament penjada de Barranco, el seu temptador. Un cara a cara complicat perquè tots dos han estat infidels i que s’havia de resoldre amb una decisió: sortir junts, sols o amb un nou amor.
Helena tria entre Rodri i Barranco
Després de veure tot el que ha passat a cada vil·la, la parella havia de prendre una decisió. Per a sorpresa de tothom, Rodri ha decidit que era capaç de perdonar-ho tot per tal d’estar junts, però sembla que això ha de ser una decisió doble i potser la noia ja en té prou. “Tot el que he vist m’ha fet moltíssim mal, però vull sortir d’aquí amb ella. Soc capaç de perdonar-te”, ha expressat el noi, molt emocionat. En el cas d’Helena, els dubtes i les inseguretats l’han fet prendre una altra decisió i ha optat per conèixer Barranco fora de República Dominicana.
“Saps el que hi ha. T’ho vaig dir des del primer moment. Òbviament, no sé què serà de nosaltres fora. Simplement, vull que fora pensis en tu, et tindré al cor tota la vida perquè per a mi aquesta experiència no hauria estat res sense una tia com tu”, ha expressat Barranco abans de fer-se un petó apassionat amb Helena i anar-se’n cap a la seva vil·la amb els companys.
La primera foguera mixta acaba amb un dos contra un
La segona part del programa més enllà del resultat de la foguera de confrontació ha estat la foguera mixta. Dues noies havien de seure davant Sandra Barneda amb dos dels nois de les parelles. Una trobada molt tensa en què s’han retret les imatges que han vist els darrers dies i han deixat en evidència les seves respectives parelles. Claudia i Almudena -parelles de Gilbert i Darío- i Juanpi i Enrique -parelles de Sandra i Andrea-, s’han trobat per veure imatges i deixar molt clar les seves animadversions.
Qui ha rebut més tralla ha estat Juanpi, perquè durant tota la foguera ha rebut la pressió i els comentaris d’Almudena i Claudia que han defensat Sandra amb dents i ungles. Només posar un peu a la foguera davant la mirada atònita de Sandra Barneda, han començat a cantar-se cançons per burlar-se. La primera puntada de mal rotllo l’ha protagonitzat Claudia. Tot i que ella va ser la primera persona que va caure en la temptació, no ha deixat que Juanpi faci servir aquest argument per recriminar les seves accions. “Tu no tens dret a parlar. Saps quina és la diferència entre tu i jo? Jo no li he posat les banyes fora a la meva parella i tu sí, així que calla”, ha etzibat la noia, secundada per Almudena. “Vergonya t’hauria de fer!”.
Han vist imatges tòrrides de les seves respectives parelles i fins i tot Juanpi ha acabat demanant ajuda a Enrique perquè el defensés dels atacs de les noies. El noi, que va arribar com a substitut d’Álvaro després d’ocultar l’embaràs de Mayeli, ha demostrat ser el més madur i lògic de tots els participants amb només 19 anys. En tot cas, no n’han extret cap conclusió clara de tot plegat. El que sí que han avançat respecte al capítol del pròxim dilluns és que hi haurà una nova foguera mixta i que la tensió pujarà molt més amb la foguera dels solters.