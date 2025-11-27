Marta Peñate confessa l’astronòmica xifra que guanya cada mes a Telecinco

Marta Peñate mai no ho hauria dit, però ha acabat convertint-se en un personatge de televisió molt conegut. Ella era una estudiant de Periodisme més quan, el 2015, va decidir que es presentaria al càsting de Gran Hermano per provar sort i veure si podia gaudir d’una experiència televisiva tan potent com aquesta. La fama va arribar-li, per això, quan van escollir-la com a concursant de La isla de las tentaciones i el públic va mostrar-se encantat amb el seu fort caràcter i les discussions amb el Lester.
Ara la veiem cada setmana com a tertuliana o participant destacada d’altres realities de Telecinco com Supervivientes. El resultat de tanta aparició pública? Un sou estratosfèric. La tertuliana i influencer canària assegura, en una entrevista molt potent, que ha arribat a guanyar entre 30.000 i 40.000 € en un mes “bo”.
El seu èxit és summament rendible, llavors, tenint en compte que ara mateix gaudeix de la tranquil·litat de tenir uns estalvis molt importants. La vida li ha canviat bastant, des que entrés a aquest món, ja que ella mateixa ha explicat que abans havia de compaginar diverses feines alhora per poder pagar-se els estudis. Després de la boda estel·lar que va protagonitzar amb Tony Spina en aquesta última edició de SV, el nombre de seguidors no fa més que augmentar. En el seu Instagram, ja compta amb gairebé 715.000 fans que no són pocs.
Quants diners té estalviats Marta Peñate després d’una dècada treballant a televisió?
Després de 10 anys a televisió, ha fet molts diners i li ha anat molt bé ser una formigueta estalviadora. De fet, no s’ha amagat que ha aconseguit reunir un grapat de diners que no estan a l’abast de tothom. Ara mateix, al seu compte personal té ni més ni menys que una quantitat que oscil·la entre 400.000 i 600.000 €.
“Sé que soc una privilegiada“, confessa, senyal que almenys s’adona que no és habitual tenir tants diners disponibles. En el seu cas, ha estat possible perquè ha guanyat molts diners a televisió -aquells famosos 30.000 € mensuals que parlàvem- i com a imatge de diverses marques que l’han contractat com a influencer per promocionar els seus productes.
Li ha sortit realment rendible que la fitxessin, en el seu moment, a Gran Hermano. Ara, amb un compte al banc que molts desitjarien, ella insisteix que continuarà treballant i estalviant perquè és conscient que aquest és un món molt inestable on aquesta entrada de diners pot acabar-se ràpidament.