Quants diners cobren els concursants de ‘Supervivientes’?

Supervivientes continuarà en antena fins a finals de juny, una edició molt llarga i completa en què els concursants ho estan donant tot. No ho fan per amor a l’art, però, sinó perquè cobren una autèntica bestialitat de diners. Un tiktoker català cada vegada més famós, l’Abel Planelles, ha tret a la llum quant cobren exactament i quin és el millor pagat de tots ells.

Aquest no és un programa fàcil per als famosos que hi participen, tenint en compte que s’enfronten a situacions extremes amb humitat, sense comoditats i amb molta gana. Veure a final de mes una bona quantitat de diners sempre ajuda i, encara més, quan són tants diners.

La concursant que més guanyava de tot el càsting era Raquel Mosquera, qui s’enduia 18.000 € setmanals a canvi de la seva presència a Hondures. La segona millor pagada és l’Adara, que està guanyant 14.000 € cada setmana. I, en tercera posició, el jugador de rugbi Jaime Nava amb un sou setmanal de 12.000 €, el que sorprèn perquè no era esperable que tingués un caixet tan alt.

Supervivientes s’allargarà dues setmanes més | Telecinco

Quins són els concursants de Supervivientes que estan guanyant menys diners?

Els fills de la Raquel Bollo, l’Alma i el Manuel, també estan cobrant 11.000 € cada setmana per cap… el que no està gens malament. Després estarien els sous de l’Asraf Bueno i del Jonan Weirgo, que estaria amb una quantitat bona perquè guanyen 9.000 € cada set dies. Molt a prop es troben els diners que ha acordat Bosco Martíneu-Bordiú, 8.000 €. Finalment, ha pogut saber que el Ginés és el concursant amb un caixet més baix amb 6.000 € setmanals.

@abelplanelles ¿Cuanto dinero han ganado los concursantes de Supervivientes en lo que llevamos de edición? ♬ Supernova – Saiko

L’audiència està acompanyant aquest concurs una altra vegada, amb unes xifres molt bones que han donat ales a la directiva a ampliar aquesta experiència dues setmanes extres. Hauran de sobreviure sense menjar ni condicions adequades més temps del que s’esperaven, però això també tindrà conseqüències en la seva cartera.