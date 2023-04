Expulsió disciplinària a ‘Supervivientes’ per insults greus i amenaces

Aquesta edició de Supervivientes està sent polèmica i molt controvertida. En la gala d’aquest dijous, de fet, han arribat al punt d’expulsar una de les concursants disciplinàriament per la seva actitud. Ens referim a la Yaiza, l’actual parella del Ginés. Ella va entrar a concursar després que el rei dels entrepans de TikTok deixés anar que la volia deixar per tornar amb l’ex. Van superar els seus problemes molt ràpidament -potser massa i tot- i van acabar casant-se a la platja davant de tothom.

El problema és que la noia ha demostrat tenir molt mal caràcter i s’ha barallat amb absolutament tots els companys. Ha creuat tots els límits en l’última, per això, i l’organització s’ha vist forçada a castigar-la amb la pitjor de les conseqüències: l’expulsió directa.

Com va ser la discussió entre Yaiza i Asraf que ha motivat l’expulsió

La Yaiza va comportar-se amb molta violència contra l’Asraf en una discussió agressiva que ha donat peu la direcció a prendre una decisió dràstica. El va insultar greument i el va arribar a amenaçar, el que no han volgut permetre: “D’acord amb la gravetat dels insults i amenaçats proferits per la Yaiza contra Asraf que el càmera del programa va poder escoltar perfectament i davant la reiterada actitud violenta de la concursant, Supervivientes ha decidit expulsar immediatament a la concursant. Agafa el teu sac i abandona la Palapa”, ha demanat el Jorge Javier Vázquez.

Telecinco expulsa una concursant per la seva actitud

“En cap concepte podeu passar-vos de la ratlla i sembla que ha estat així”, ha dit. La noia va aprofitar un moment en què el càmera estava canviant les bateries per començar a insultar-lo, però hi ha molts testimonis de què va passar: “Vinga, Tarzán, ara no hi ha càmeres. Maricona! Ens veurem les cares fora tu i jo”, hauria etzibat. El noi no va fer-li ni cas, però sembla que l’altra continuava deixant anant fúria per la boca.

Ara que ha hagut de donar explicacions, ella ha negat que li dediqués un insult homòfob: “No li vaig dir maricona, sinó marioneta“. Aquí sí que l’Asraf s’ha indignat i ha negat que fos cert: “No em puc creure el que estàs dient”. Doncs bé, el càmera sí que havia aconseguit gravar aquella part i ella va quedar com a mentidera. La Raquel, una de les companyes que va veure-ho tot, ha optat per no ficar-s’hi i això ha donat ales a Jorge Javier per criticar-la per no ser solidària.

La filla del Ginés ha aplaudit moltíssim l’expulsió de la Yaiza, a qui no suporta. Els teleespectadors l’han pogut veure saltar i cridar com una boja de contenta ara que el pare continuarà el concurs sense la presència de la seva nòvia.