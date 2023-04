Supervivientes ha patit un fort ensurt quan una de les concursants ha hagut de ser evacuada d’urgència per un problema de salut greu. Els participants estan menjant molt poc i les condicions en què es troben són extremes, el que comença a tenir conseqüències després de tantes setmanes. Yaiza ha espantat molt, sobretot a la seva parella, que s’ha quedat en xoc en veure-la totalment sense forces. La noia s’havia col·locat el neoprè per sortir a pescar i, en tornar a la platja, va marejar-se i van haver d’ajudar-la a estirar-se i col·locar-la de costat perquè pogués vomitar.

L’escena era molt desagradable, el que feia que l’equip mèdic hagués d’intervenir per endur-se-la en llitera. Semblava que la noia s’havia recuperat quan, de sobte, començava a convulsionar i acaba de preocupar encara més. Un dels companys va portar-li aigua ràpidament, però la noia va necessitar més atenció mèdica i van haver de tornar a endur-se-la.

Els teleespectadors van manifestar la seva angoixa per l’estat de la concursant i Carlos Sobera va intentar tranquil·litzar tothom: “Hem de dir que ara està molt bé, ja es troba millor. La Yaiza s’està aclimatant a la situació i tot això han estat baixades de tensió“. Poc després, deixava tothom amb la boca oberta en assegurar que es veia amb forces de participar en la prova física. No ha guanyat, però els beneficiaris del premi han volgut compartir part de la pizza que han guanyat amb ella.

La Yaiza ha patit una forta baixada de tensió | Telecinco

Una concursant de Supervivientes, evacuada per un problema de salut greu | Telecinco

Carlos Sobera fica la pota i revela, sense voler, quin canvi de mecànica hi haurà a Supervivientes

En la gala d’aquest dijous, el reality incorporarà un canvi de mecànica. És habitual que la cadena opti per anar incorporant modificacions en el concurs per tal que l’audiència no s’avorreixi, una tècnica que volien que fos secreta… però no han pogut mantenir el suspens perquè Carlos Sobera ha ficat la pota.

Quan començava la gala, el presentador anunciava que la convivència dels concursants canviaria d’aquí a dos dies. Sempre ho anuncien cap al final del programa per mantenir els teleespectadors enganxats una mica més, però una ficada de pota del basc els ha impedit aconseguir-ho. I què ha passat? Doncs que el Carlos ha deixat anar una frase que ha tret a la llum què passarà: “Ja tindran temps de parlar molt en la unificació d’aquest dijous, un moment en el qual podran parlar i discutir“. D’aquesta manera, anunciava que els dos grups començaran a viure junts en una mateixa illa quan, en teoria, no ho havia de dir encara. Sigui com sigui, ara ja se sap què passarà.