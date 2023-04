Masclisme, insults i una possible sanció a ‘Supervivientes’

Supervivientes ha tornat a viure una gala plena de mal rotllo i acusacions greus. Un dels concursants ha rebut crítiques ferotges des de plató per haver mantingut una actitud masclista que no ha agradat gens. Ens referim a Manuel Cortés, que ha evidenciat que no li importa què pensin les companyes contra els quals ha carregat de males maneres: “Cada nit m’he de llevar perquè a les senyoretes no se’ls hi apagui el foc”, deixava anar entre altres perles d’aquest estil.

Carmen Borrego l’ha deixat verd: “Mai no hauria pensat que li seria igual què pensa la cosina. És un masclista i crec que en aquest reality les dones demostren igual o encara més que els nois”. Una altra col·laboradora aprofitava per criticar-lo: “Hem pogut veure un Manu mentider, molt fals i menyspreable que només diu mentides“.

També hi ha hagut problemes entre Ginés i Asraf, que continua aïllant-se dels altres presumptament per poder fer-se la víctima després. O, si més no, aquesta és la sensació que li genera al influencer dels entrepans: “Ets un merdes. No t’ho permeto, no sé per on vas, però ets molt fals. Ets un pallasso. Si estàs nominat cada setmana serà per alguna cosa, perquè t’ho has guanyas”.

Ginés i Asraf s’enfaden a Supervivientes | Telecinco

Un altre intent d’abandonament a Supervivientes

En aquesta edició de Supervivientes hi ha hagut uns quants intents d’abandonament, encara que només un s’ha dut a terme. Aquest dimarts, hem pogut sentir una de les concursants demanar al públic que no la salvés perquè té moltes ganes de ser expulsada i poder tornar a Espanya. Aquesta actitud està totalment prohibida i, de fet, comporta una infracció per la qual podrien arribar a imposar-li una sanció.

Katerina ha dit públicament que vol marxar d’allà, el que ha provocat que la presentadora Laura Madrueño la reganyi: “Saps que això no ho pots fer”. La noia, no obstant això, continuava insistint-hi: “És el que sento”. Molts s’esperaven que el toc d’atenció anés a més i li imposessin la multa que diuen que tenen per contracte, però tampoc ho faran en aquesta ocasió.

Katerina demana que l’expulsin | Telecinco

Aquesta edició està generant molts comentaris, així com unes xifres d’audiència bones que han de tenir contents els directius de Telecinco.