Machismo, insultos y una posible sanción en ‘Supervivientes’

Supervivientes ha vuelto a vivir una gala llena de mal rollo y acusaciones graves. Uno de los concursantes ha recibido críticas feroces desde plató por haber mantenido una actitud machista que no ha gustado nada. Nos referimos a Manuel Cortés, que ha evidenciado que no le importa qué piensen las compañeras contra las que ha cargado de malas maneras: «Cada noche me tengo que despertar para que a las señoritas no se los apague el fuego», soltaba entre otras perlas de este estilo.

Carmen Borrego lo ha dejado verde: «Nunca habría pensado que le daría igual qué piensa la prima. Es un machista y creo que en este reality las mujeres demuestran igual o todavía más que los chicos». Otra colaboradora aprovechaba para criticarlo: «Hemos podido ver un Manu embustero, muy falso y despreciable que solo dice mentiras«.

También ha habido problemas entre Ginés y Asraf, que continúa aislándose de los otros presuntamente para poder hacerse la víctima después. O, cuando menos, esta es la sensación que le genera al influencer de los bocadillos: «Eres un mierdas . No te lo permito, no sé por donde vas, pero eres muy falso. Eres un payaso. Si estás nominado cada semana será por algo, porque te lo has ganado».

Ginés y Asraf se enfadan en Supervivientes | Telecinco

Otro intento de abandono en Supervivientes

En esta edición de Supervivientes ha habido unos cuántos intentos de abandono, aunque solo uno se ha llevado a cabo. Este martes, hemos podido oír una de las concursantes pedir al público que no la salvara porque tiene muchas ganas de ser expulsada y poder volver a España. Esta actitud está totalmente prohibida y, de hecho, compuerta una infracción por la que podrían llegar a imponerle una sanción.

Katerina ha dicho públicamente que quiere irse de allí, el que ha provocado que la presentadora Laura Madrueño la regañe: «Sabes que esto no lo puedes hacer». La chica, sin embargo, continuaba insistiendo: «Es lo que siento». Muchos se esperaban que el toque de atención fuera a más y le impusieran la multa que dicen que tienen por contrato, pero tampoco lo harán en esta ocasión.

Katerina pide que le expulsen | Telecinco

Esta edición está generando muchos comentarios, así como unas cifras de audiencia buenas que tienen que tener contentos los directivos de Telecinco.