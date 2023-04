Robatoris i una presentadora absent a ‘Supervivientes’

Els concursants de Supervivientes l’han fet grossa en el programa d’aquest diumenge. S’estan saltant les normes sense parar i això no agrada a l’organització del reality, que queda en evidència. L’última expulsada ha estat la Katerina, que ja havia fet cas omís a les advertències del que no podia fer quan va demanar que la fessin fora perquè no podia més. La russa ha estat protagonista d’uns vídeos en els quals se la veia robar directament, una infracció greu que ha donat ales al presentador per criticar-la: “Està tot gravat, heu deixat l’equip sense menjar. Des de quan estàs robant? Perquè només has perdut 1 kg. És el moment que ens diguis la veritat”.

Ella, entre l’espasa i la paret, confessava: “Vaig robar una vegada a Playa Paloma i una altra aquí, no ho he fet més. Assumeixo la meva responsabilitat”. I Ion Aramendi anunciava que això tindrà conseqüències: “Has fet trampa i aquest concurs no ho permet de cap de les maneres. Aprofitaves el moment en el qual el càmera estava entrevistant els concursants per robar, ho has fet amb traïdoria i els teus companys t’han ajudat; tots seran sancionats“.

Katerina, expulsada de Supervivientes | Telecinco

Ion Aramendi esbronca els concursants per la seva actitud

El presentador s’ha mostrat indignat per l’actitud que han adoptat els concursants, sobretot amb els que viuen a Cayo Paloma. Aquest grup ha dit que no faran res més perquè no tenen forces. La direcció del programa ha decidit intervenir quan han vist que han incomplert una de les seves missions, la de mantenir el foc vigilat durant la nit perquè no s’apagués. En adonar-se del que havien fet, van tenir clar que els sancionarien i per això van menjar-se les sis llaunes de menjar que els quedaven. Per què? En estar convençuts que els hi traurien: “L’única manera de salvar-les era menjar-nos-les perquè crèiem que ens les trauríeu com a càstig”.

També els han recriminat que no estiguin pescant, el que han intentat justificar: “No volem fer-ho perquè no volem menjar peix cru, ja que tenim por a l’anisakis”. Aquest argument ha fet que Ion Aramendi esclatés: “Quina part de la supervivència esteu fent? Com voleu que recuperin l’esperit de Supervivientes? Ho haurem de deixar en mans de l’audiència, que decideixin què fer en aquest cas. Podeu escollir que recuperin l’esperit ells mateixos o que el capità rebi una classe magistral perquè pugui aplicar aquells coneixements”.

On és Laura Madrueño i què li passa?

L’altra presentadora, la Laura Madrueño, ha protagonitzat molts titulars. Sempre està a la platja amb els concursants, però en aquesta ocasió ha donat totes les indicacions des d’un altre racó apartat que els fans del programa no han identificat. Per què la tenien apartada? Twitter s’ha omplert de teories, ja que la direcció de Telecinco no ha explicat per què no estava allà com sempre.

Laura Madrueño no ha estat a la platja amb els concursants | Telecinco

Alguns creuen que el mal temps li hauria impedit traslladar-se fins a la localització de la prova, encara que no entenen per què no ho han dit llavors. Gent amb més informació ha deixat caure que podria ser culpa de l’edició italiana del concurs, que ha començat aquesta setmana les gravacions molt a prop i que això podria haver afectat l’organització de les barques i l’equip traslladat a Hondures.