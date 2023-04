Una boda, sancions i un gran risc a ‘Supervivientes’

Supervivientes ha sorprès els teleespectadors amb una gala plena d’escenes controvertides. El reality de Telecinco ha tingut una boda, una nit de noces, una baralla monumental, una amonestació disciplinària i una badada. El moment més surrealista arribava amb l’enllaç de Ginés i Yaiza, que han deixat les diferències de banda i s’han donat el “sí, vull” a la platja: “Sé que, a partir d’ara, seràs la dona de la meva vida. Has vingut aquí a rescatar-me”.

La filla del concursant ho veia tot des de plató amb la boca oberta, decebuda amb el gest inesperat del pare. Ha deixat anar la seva opinió, la que no és favorable: “Jo m’aposto 500 € amb qui vulgui que aquest Nadal ja no estan junts. El meu pare té molt pocs valors ja… Estic sentit molta decepció amb ell. Sobre les imatges de la nit de noces, només diré que el meu pare hauria d’aprendre a fer petons. Semblava un cuc“.

Així va ser la petició de mà del Ginés i la Yaiza | Telecinco

La boda de Ginés i la Yaiza es casen a Supervivientes | Telecinco

Un concursant de Supervivientes, en perill per voler arriscar massa

Bosco Martínez-Bordiú s’ha posat en perill diverses vegades des que comencés l’aventura a l’illa. Ell va fer un salt prohibit des de l’helicòpter i en els jocs de recompensa sempre va massa lluny. Doncs bé, ara ha estat sancionat perquè consideren que ha tornat a fer cas omís a totes les recomanacions per protegir la seva salut. Ha posat en joc la seva integritat física en gairebé deixar-se les dents per arribar abans que el seu company en una prova. Va saltar-se les normes i podria haver-se fet moltíssim mal en saltar a la plataforma, unes ganes de posar-se de risc que també va veure’s quan havia de fer la prova d’apnea. En ella, va aguantar quatre minuts a sota de l’aigua malgrat que els companys li deien que ho deixés estar.

El Bosco es posa en perill una altra vegada a Supervivientes | Telecinco

Sanció a Yaiza i Arelys per una discussió molt lletja

Arelys i Yaiza també han estat amonestades. En el seu cas, però, per dir-se de tot en una discussió en la qual han hagut de separar-les perquè semblava que anaven a pegar-se. Estaven parlant sobre la cuina quan, de sobte, se sentia un “no em toquis” que posava en alerta els companys: “Jo aniré a dormir si em dona la gala. No em toquis, que jo no t’he tocat”, etzibava l’altra en una esbroncada que ràpidament pujava d’intensitat.

Des de plató, Jorge Javier Vázquez denunciava que es posessin tan agressives entre elles: “No es poden permetre aquestes actituds“. Com a conseqüència, cap de les dues no han pogut participar en la prova d’apnea i, per tant, no han tingut la possibilitat de ser líder del grup.

Per una altra banda, hi ha hagut un moment de distracció en el qual una concursant ha acabat ensenyant els pits sense voler. L’Adara estava tan ofuscada en una prova que se li ha acabat veient tot perquè li ha baixat la part de dalt del biquini. Tot un seguit d’escenes que han fet parlar molt a Twitter.