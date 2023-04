Una boda, sanciones y un gran riesgo en ‘Supervivientes’

Supervivientes ha sorprendido a los telespectadores con una gala llena de escenas controvertidas. El reality de Telecinco ha tenido una boda, una noche de bodas, una pelea monumental, una amonestación disciplinaria y un descuido. El momento más surrealista llegaba con el enlace de Ginés y Yaiza, que han dejado las diferencias de banda y se han dado el «sí, quiero» en la playa: «Sé que, a partir de ahora, serás la mujer de mi vida. Has venido aquí a rescatarme».

La hija del concursante lo veía todo desde plató con la boca abierta, decepcionada con el gesto inesperado del padre. Ha soltado su opinión, la que no es favorable: «Yo me apuesto 500 € con quien quiera que esta Nochebuena ya no están juntos. Mi padre tiene muy pocos valores ya… Estoy sintiendo mucha decepción con él. Sobre las imágenes de la noche de bodas, solo diré que mi padre tendría que aprender a dar besos. Parecía un gusano«.

Así fue la pedida de mano de Ginés y Yaiza | Telecinco

La boda de Ginés y Yaiza, se casan en Supervivientes | Telecinco

Un concursante de Supervivientes , en peligro para querer arriesgar demasiado

Bosco Martínez-Bordiú se ha puesto en peligro varias veces desde que empezara la aventura en la isla. Él hizo un salto prohibido desde el helicóptero y en los juegos de recompensa siempre va demasiado lejos. Pues bien, ahora ha sido sancionado porque consideran que ha vuelto a hacer caso omiso a todas las recomendaciones para proteger su salud. Ha puesto en juego su integridad física al casi dejarse los dientes para llegar antes de que su compañero en una prueba. Se saltó las normas y podría haberse hecho muchísimo daño al saltar a la plataforma, unas ganas de ponerse de riesgo que también se vieron cuando tenía que hacer la prueba de apnea. En ella, aguantó cuatro minutos debajo del agua a pesar de que los compañeros le decían que lo dejara estar.

Bosco se pone en peligro otra vez en Supervivientes | Telecinco

Sanción a Yaiza y Arelys por una discusión muy fea

Arelys y Yaiza también han sido amonestadas. En su caso, sin embargo, para decirse de todo en una discusión en la que han tenido que separarlas porque parecía que iban a pegarse. Estaban hablando sobre la cocina cuando, de repente, se sentía un «no me toques» que ponía alerta los compañeros: «Yo iré a dormir si me da la gala. No me toques, que yo no te he tocado», espetaba la otra en una discusión que rápidamente subía de intensidad.

Desde plató, Jorge Javier Vázquez denunciaba que se pusieran tan agresivas entre ellas: «No se pueden permitir estas actitudes«. Como consecuencia, ninguno de las dos han podido participar en la prueba de apnea y, por lo tanto, no han tenido la posibilidad de ser líder del grupo.

Por otra banda, ha habido un momento de distracción en el qie una concursante ha acabado enseñando los pechos sin querer. Adara estaba tan ofuscada en una prueba que se le ha acabado viendo todo porque le ha bajado la parte de arriba del biquini. Toda una serie de escenas que han hecho hablar mucho en Twitter.