Kiko Rivera denuncia la manipulació i el veto a ‘Supervivientes’

Kiko Rivera ha reaparegut públicament després d’uns mesos més aïllat per culpa de l’ictus que va patir fa uns mesos. El fill d’Isabel Pantoja ha esclatat en un dels seus perfils a les xarxes socials, des d’on ha carregat contra Telecinco per haver-lo vetat. La nova direcció de la cadena ha decidit que ha de reduir les intervencions de certs personatges públics que consideren que han deixat d’interessar al seu públic. Entre ells, destaca un DJ que no està gens a favor.

Així ho ha manifestat, com dèiem, en un directe molt contundent. En ell, Kiko Rivera ha acusat Supervivientes perquè no li han permès acudir al plató a defensar els seus cosins. Ell mateix va ser concursant del reality fa uns anys, per la qual cosa coneix com funciona i com és d’important tenir un bon suport en el programa que et defensi.

Kiko vol que guanyi el Manuel, el fill de Raquel Bollo amb qui té una boníssima relació: “És el meu cosí, el meu germà, la meva família. Estic amb ell al 100% i tot aquell que estigui en contra d’ell, doncs està en contra meu. No em deixen anar a visitar-lo i tampoc no em deixen anar a defensar-lo. No em deixen anar a cap lloc i m’encantaria perquè, segurament, posaria més d’un al seu lloc”.

Kiko Rivera carrega contra Supervivientes | Instagram

Kiko Rivera acusa Supervivientes de manipular els vídeos en el benefici d’uns quants concursants

En aquesta edició, a més a més, hi està participant l’Asraf; el seu cunyat. La parella de la seva germana no té molt bona relació amb el Kiko, així que tampoc no aniria a defensar-lo si el deixessin: “És una persona que no em cau bé i si guanya em sembla molt bé. Que guanyi, que se l’emporti cap a casa i que ho gaudeixi. A mi, personalment, no em cau bé. L’estan posant de bo, aquell a qui tothom critica”.

Kiko Rivera denuncia que l’hagin vetat a Telecinco | Instagram

Per una altra banda, Kiko Rivera ha criticat el programa en general perquè creu que res del que hi surt és veritat: “Recordeu que esteu veient un programa de televisió que no és en directe, els vídeos estan editats. L’única part en directe és la de la palapa. Ells escullen el que els va bé i el que no. Està claríssim… A mi no m’enganyaran i no callaré perquè sé com funciona això. És l’equip de Supervivientes qui ha incitat els concursants a modificar el seu comportament per fer televisió i això està perjudicant el Manuel“, ha etzibat.