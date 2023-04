Kiko Rivera denuncia la manipulación y el veto en ‘Supervivientes’

Kiko Rivera ha reaparecido públicamente después de unos meses más aislado por culpa del ictus que sufrió hace unos meses. El hijo de Isabel Pantoja ha estallado en uno de sus perfiles en las redes sociales, desde dónde ha cargado contra Telecinco por haberlo vetado. La nueva dirección de la cadena ha decidido que tiene que reducir las intervenciones de ciertos personajes públicos que consideran que han dejado de interesar a su público. Entre ellos, destaca un DJ que no está nada a favor con esto.

Así lo ha manifestado, como decíamos, en un directo muy contundente. En él, Kiko Rivera ha acusado a Supervivientes porque no le han permitido acudir al plató a defender sus primos. Él mismo fue concursante del reality hace unos años, por lo que conoce cómo funciona y lo importante que es tener un buen apoyo en el programa que te defienda.

Kiko quiere que gane Manuel, el hijo de Raquel Bollo con quien tiene una buenísima relación: «Es mi primo, mi hermano, mi familia. Estoy con él al 100% y todo aquel que esté en su contra, pues está en mi contra. No me dejan ir a visitarlo y tampoco me dejan ir a defenderlo. No me dejan ir a ningún lugar y me encantaría porque, seguramente, pondría a más de uno en su lugar».

Kiko Rivera carga contra Supervivientes | Instagram

Kiko Rivera acusa a Supervivientes de manipular los videos en beneficio de unos cuántos concursantes

En esta edición, además, está participando Asraf; su cuñado. La pareja de su hermana no tiene muy buena relación con Kiko, así que tampoco iría a defenderlo si lo dejaran: «Es una persona que no me cae bien y si gana me parece muy bien. Que gane, que se lo lleve a casa y que lo disfrute. A mí, personalmente, no me cae bien. Lo están poniendo como el bueno, aquel a quién todo el mundo critica».

Kiko Rivera denuncia que le hayan vetado en Telecinco | Instagram