Kiko Rivera dona detalls de l’ictus i de les festes que ha arribat a fer

Kiko Rivera ha reaparegut en un plató de televisió en la que suposa la primera entrevista després de l’ictus. El fill d’Isabel Pantoja ha estat realment malalt i va patir per la seva vida, tal com ha reconegut: “Sentia mig cos totalment paralitzat. Vaig anar al lavabo bastant fotut i, en arribar-hi, vaig mirar-me al mirall i vaig adonar-me que tenia mitja boca doblegada. Vaig tornar a dormir i, l’endemà, un amic em va recomanar que anés al metge. Allà em van diagnosticar malament i em van dir que tenia faringitis, imagina’t”.

“La meva cunyada va insistir en què havia de tornar a urgències perquè tenia una paràlisis facial. Em van fer les proves i van veure que tenia un ictus cerebral. Vaig estar cinc dies a l’hospital. Vaig entrar a l’UCI i la gent del meu costat s’estava morint. Ho he passat molt malament… Des de llavors m’he aprimat uns quants quilos i ara em prenc la vida d’una altra manera”, ha reconegut. El DJ ha publicat un projecte nou que ha anomenat He vuelto a nacer, de la mateixa manera que deixa clar que vol fer un disc molt especial després del que ha viscut.

Kiko Rivera recorda les grans festes que feia a la casa familiar quan era jove

Kiko Rivera ha volgut constatar que ha madurat i que ha deixat enrere els moments de més bogeria en la seva vida. El DJ ha sortit molt de festa i ha consumit molta droga, del que ha parlat moltes vegades. Ara ha donat més detalls sobre les festes que va muntar a Cantora, la finca familiar, quan la mare estava de viatge: “He muntat festes de la hòstia. Quan volia anar de festa ho havia de fer quan la meva mare no se n’assabentava, ja que no em deixava. Puc dir-te que vaig tenir animals en perill d’extinció a dins de la casa. Tenia dos lleons i, de tant en tant, els havia de deixar anar perquè calessin. Finalment va venir el SEPRONA i se’ls va endur… El nostre personal mai no em va delatar, els donava un regal i els deixava participar. M’encantaria tornar a fer una festa com aquelles una altra vegada”.

Kiko Rivera recorda les grans festes que ha fet a Cantora | Movistar+

Una entrevista en la que ha explicat com es troba després de l’ensurt més gran de la seva vida, el que ha canviat molt la seva forma de vida.