Isabel Pantoja, enfrontada amb la cunyada: acusacions i baralla al tanatori

La mort de Bernardo Pantoja ha revolucionat tota la família. El germà d’Isabel Pantoja i pare d’Anabel estava malalt des de feia temps, unes malalties que van fer que estigués ingressat els últims tres mesos i que, finalment, no va poder superar. El 25 de novembre va acabar perdent la vida, moment en què van començar els tràmits per organitzar el seu funeral. En el tanatori va viure’s un moment molt tens amb una petita baralla entre els familiars, el que demostra que la guerra interna continua. Ara la protagonista és Junco, la ballarina japonesa que sortia amb Bernardo aquests últims 20 anys.

Anabel Pantoja, en el tanatori del pare | Europa Press

Fins ara mai no havia volgut parlar amb la premsa, però els fets succeïts en els darrers dies li han donat ales per agafar el telèfon a un reporter de Sálvame. Ningú no s’esperava que carregués d’una manera tan potent contra Isabel Pantoja, però la japonesa està farta. No li ha agradat que no li deixessin opinar sobre l’organització del tanatori: “Ho han organitzat tot Anabel i Isabel Pantoja, ni tan sols m’han preguntat”.

Però això no és el més greu, sinó que acusa la cunyada d’haver estat molt desagradable amb ella: “Isabel em va assenyalar amb el dit i em va dir que el seu germà estava com estava per culpa meva, que el 85% de la culpa que estigués així era meva”. Queda clar que la cantant no la suporta, tenint en compte que ara l’estaria intentant fer fora de la casa del germà: “En veure’m va dir-me dues vegades que aquesta casa és seva i que jo no podré entrar més perquè canviarà el pany”.

La dona de Bernardo Pantoja parla per primera vegada | Telecinco

Junco carrega contra Isabel Pantoja, però defensa Anabel

El que més li fa ràbia és que assegura que Isabel Pantoja no ha estat pendent del germà en aquests anys que ha estat malalt: “Jo mai no l’havia vist fins al dia abans de la seva mort, quan va aparèixer poc abans que jo arribés”. I sobre la baralla que va haver-hi a dins del tanatori, què ha dit? Bàsicament ha confirmat que la mare d’Anabel va començar a increpar una amiga seva i que, finalment, Anabel i Antonia Abad la van empènyer”.

La cunyada d’Isabel Pantoja diu que li vol treure la casa | Telecinco

No té res en contra d’Anabel, per això, ja que diu que ella sí que ha estat pendent del pare i que ara li ha dit que vol ajudar-la a fer els papers perquè cobri la pensió de viudetat”. La dona tindria més por de la que reconeix en aquestes declaracions, per això, ja que el tertulià que ha parlat amb ella assegura que Junco li ha dit que ha rebut moltes trucades i visites desagradables a casa.