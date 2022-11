Kiko Rivera parla de l’ictus i les seqüeles en la seva reaparició

Kiko Rivera ha reaparegut després de patir un ictus que va espantar molt la família i, especialment a ell, que reconeix que estava segur que no sobreviuria. Des que va rebre l’alta, el DJ ha intentat mantenir un perfil públic més baix per poder fer la rehabilitació en calma. Aquest divendres, però, ha anunciat que apareixeria en directe en un vídeo de Twitch que ha reunit bona part dels seus seguidors.

El fill d’Isabel Pantoja ha donat la cara per deixar clar que, a partir d’ara, venen uns mesos en els que se centrarà exclusivament en la feina: “No vull que els meus temes personals eclipsin les hores que el meu equip i jo dediquem a la feina. I sé que no és culpa vostra, que tot ve degut a la impulsivitat amb la que actuo a través de les xarxes socials”.

Kiko Rivera reapareix després de l’ictus | Instagram

Curiosament, aquest advertiment arriba poques hores després que es digués que està negociant una entrevista sobre l’ictus i la mala relació amb la mare: “Ara l’únic que vull és reprendre la meva vida amb normalitat i deixar de banda els conflictes familiars. Jo pensava que no sortiria d’aquesta o que de l’ictus em quedarien seqüeles horribles. Afortunadament, no me n’ha quedat cap de greu“.

Kiko Rivera explica com va anar tot plegat: “L’ictus va afectar tota la part esquerra del meu cos. Tenia la cara i el braç totalment paralitzats. La boca se’m va doblegar, em vaig quedar sense força en el braç i tampoc no el sentia. A més a més perdia l’equilibri tota l’estona”.

Kiko Rivera explica com ha canviat la seva vida després de l’ictus

S’havia dit que li havia quedat la cara una mica paralitzada, però ell ho nega: “Ara puc moure la cara i els braços amb total normalitat“. Ara bé, reconeix que aquest incident ha canviat la seva vida per sempre: “Ha canviat alguna cosa en mi. Ara pràcticament no puc sortir de casa perquè estic centrat en un procés de recuperació que trigarà un temps. Vull tranquil·litzar a tothom, per això, i deixar clar que he deixat de fumar, faig exercici cada dia sense esforç i que he començat tractament amb una psicòloga. Gràcies a tot això, les coses han tornat al seu lloc”.

Kiko Rivera reapareix després de l’ictus | Twitch

Una reaparició que ha aprofitat per donar les gràcies a la dona, Irene Rosales, per tot el suport que li està mostrant en aquests moments tan complicats: “Vull agrair a la meva dona que no s’hagi separat de mi en cap moment. Estic agraït per la família que tinc, molt. Ara el que necessito és temps per recuperar-me al 100%. Fins llavors, estaré disponible per aquí depenent del meu horari. Espero viure molts més anys i no tenir més ensurts com aquest”.