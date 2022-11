Decisió controvertida de Kiko Rivera per guanyar diners després de l’ictus

Kiko Rivera continua tancat a casa per recuperar-se de l’ictus que va patir fa ara dues setmanes, un fort ensurt que va posar el focus en la seva salut. S’havia especulat amb què el fill d’Isabel Pantoja no estaria seguint els consells dels metges, que li havien recomanat caminar i moure’s com a exercici bàsic en la rehabilitació. Ara bé, si ara se l’està criticant no és per cap motiu relacionat amb el seu estat físic… sinó per la controvertida decisió que acaba de prendre.

El DJ necessita desconnectar i és per això que ha abandonat temporalment les xarxes socials. Aquestes suposen una de les principals fonts dels seus ingressos, però, per la qual cosa ha hagut de donar voltes a què podria fer per guanyar els diners que perdrà per culpa d’aquest silenci. I quina ha estat la millor solució que ha trobat? Signar un contracte amb una revista per concedir una entrevista en exclusiva i poder, així, treure una rendibilitat econòmica a aquesta baixa que l’està impedint treballar.

El més fort de tot plegat és que, en aquesta presumpta entrevista, el tema central seria la relació amb Isabel Pantoja. La mare no el va visitar a l’hospital durant el seu ingrés per l’ictus, el que va forçar la família a dir que no ho feia perquè els metges consideraven que aquesta visita faria que el Kiko es posés molt nerviós i això seria perjudicial per a la seva evolució.

Kiko Rivera, quan va rebre l’alta hospitalària després de l’ictus | Europa Press

Kiko Rivera estaria negociant el preu de l’exclusiva sobre l’ictus

Així ho asseguren des d’El Programa de Ana Rosa: “Serà una entrevista en la que vol explicar com ha viscut aquest ictus i també la situació de la no-visita de la mare i de la germana. Aquest és un fet constatat, fa uns dies va començar la negociació i apareixerà a la premsa”. D’aquesta manera, es confirmaria que Kiko vol posar preu al drama del seu ictus.

Aquesta no serà la primera vegada que el cantant vengui la seva intimitat a una revista, però no deixa de sobtar que també ho faci en un tema tan delicat com aquest. De moment no se sap quina revista comprarà aquesta entrevista i quan sortirà publicada, però el més probable és que sigui la setmana vinent perquè encara continuï el tema d’actualitat.