Comunicat bomba de Kiko Rivera contra Isabel Pantoja després de l’ictus

Kiko Rivera continua recuperant-se a casa després de l’ictus que va patir el passat 21 d’octubre, un ensurt fortíssim que ell estava convençut que acabaria en tragèdia. Ara que es troba cada vegada millor, la premsa rosa se centra en analitzar per què la seva mare encara no l’ha visitat. En un principi va dir-se que no acudiria a l’hospital perquè els metges havien recomanat que no ho fes, ja que aquesta trobada podia alterar molt al DJ i això no era gens recomanable. Ara bé, de moment tampoc no se l’ha vist per casa seva tot i que la cantant va traslladar-se fins a Sevilla des que va passar tot. Doncs bé, la història es complica. La relació de Kiko amb la mare i la germana no gaire bona recentment, però sembla que empitjorarà encara més a partir d’ara si tenim en compte el comunicat que acaba d’emetre en el seu perfil d’Instagram.

S’està especulant molt sobre aquesta presumpta visita d’Isabel Pantoja a Kiko, el que el té fart: “Té nassos que hagi d’estar donant explicacions de qui entra o no a casa meva. Si us plau, deixeu-me descansar i recuperar-me. Encara em funciona el cap per prendre decisions, no inventeu ni feu mal després d’una situació tan complicada com la que acabo de passar. Només soc una persona a qui li ha donat un ictus, respecteu-me i deixeu-me recuperar-me. Marxeu de casa meva perquè pugui sortir a donar un passeig com m’ha recomanat el meu doctor. La meva mare no vindrà i la meva germana encara menys, així que deixeu-me recuperar-me. Us ho demano si us plau”, ha escrit en un text dirigit als paparazzi que estan fent guàrdia a la porta de casa des que va rebre l’alta.

Kiko Rivera diu que la mare no anirà a casa seva | Instagram

Isabel Pantoja, “destrossada” per no poder visitar el fill

Aquest comunicat de Kiko Rivera no pot ser més contundent. Deixa clar que no vol que la mare ni la germana vagin a casa a visitar-lo, el que torna a demostrar com de complicada és la seva situació. Tot això estaria afectant molt Isabel Pantoja, que protagonitza la portada de la revista Semana d’aquest dimecres: “Isabel, destrossada després de ser rebutjada pel fill“, resa el titular principal.

Isabel Pantoja, “destrossada” per no poder visitar el fill | Semana

La germana de Kiko Rivera, per la seva banda, ha concedit unes declaracions en què assegura que totes dues estan indignades: “La meva mare vol veure’l, però li han transmès que les visites el poden alterar i és millor que això no passi. Li van dir que esperéssim que sortís de l’hospital i es veiés bé per parlar amb nosaltres. No ho entenc, perquè jo l’única cosa que volia era fer-li una abraçada i realment m’hagués agradat veure’l. No m’anava a posar a parlar del problema que tenim… L’explicació que li han donat a la meva mare l’hauran de revelar ells. L’única cosa que diré és que ella ho està passant molt malament”.

El problema és que durant la seva hospitalització sí que van permetre visites d’amics de Kiko, el que les hauria fet enfadar encara més: “Allà han anat amics i familiars a fer-se la foto amb ell mentre que la meva mare no el pot veure. Doncs és clar, sent impotència en viure-ho tot des de la distància perquè si hagués anat a l’hospital, on no era benvinguda, hauria provocat una situació incòmoda”.

La colaboradora explica que su madre está totalmente enterada de cómo evoluciona su hijo y que ha podido hablar con él a través de una videollamada #AR24O https://t.co/67IQXXbEnz — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 24, 2022

Ara que el cantant ja ha rebut l’alta, molts esperaven que fos el moment escollit per a la retrobada de mare i fill. De moment, però, queda clar que no es produirà i això només fa que motivar més preguntes i curiositat.