Per què Isabel Pantoja no ha visitat Kiko Rivera a l’hospital?

Kiko Rivera ha passat el cap de setmana a l’hospital com a mesura preventiva després de patir un ictus. El cantant va llevar-se de la migdiada amb mitja cara paralitzada, moment en què van córrer cap al centre mèdic per veure què li passava. En les primeres declaracions que ha concedit, el DJ reconeix que aquest ha estat l’ensurt més fort de la seva vida i que, de fet, estava convençut que moriria.

Des que es conegués la preocupant notícia, que totes les mirades s’han centrat en els seus familiars. Cal recordar que Kiko no es parla amb la germana, per exemple, el que no ha impedit que ella es traslladés ràpidament a Sevilla per conèixer el seu estat. I què passa amb Isabel Pantoja? La situació entre mare i fill ha estat molt complicada recentment, fins al punt d’estar gairebé un any sense veure’s i ni tan sols parlar-se. Ara bé, molts esperaven que l’artista anés cap allà ràpidament per estar al seu costat en un moment tan complicat. Fins ara no hi ha cap imatge seva a les portes de l’hospital, però sí que s’ha filtrat informació sobre el tema.

Ho ha fet Luis Rollán, tertulià de televisió i amic íntim de la família. En una trucada en directe a Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Emma García, ha assegurat que Isabel Pantoja ha viatjat a Sevilla per estar més a prop del fill: “La cantant ha estat informada des del primer moment de tot el que li ha passat al fill i va traslladar-se fins allà ràpidament. Ara bé, han pres la decisió que és millor que només es comuniqui amb ell per telèfon”. Diuen que s’ha instal·lat a casa d’una amiga i que està a l’espera fins que els metges permetin que visita el fill: “Si no s’ha produït la retrobada no és per culpa d’Isabel Pantoja”, han deixat caure.

Isabel Pantoja encara no ha visitat Kiko Rivera a l’hospital | Telecinco

Isabel Pantoja encara no ha visitat el fill a l’hospital perquè els metges no ho recomanen

Llavors per què encara no ha visitat el fill a l’hospital? “Isabel ha estat en contacte amb ell, ha parlat i ha fet videotrucades. Ella vol estar al seu costat, però els metges estan molt pendents de qualsevol factor extern que el pugui alterar. No és que la figura d’Isabel sigui negativa, però sí que pot ser-ho que s’emocioni en veure-la. Els metges li han aconsellat que no s’alteri, així que tot el que pugui produir alteracions en el seu estat d’ànim no és beneficiós”.

De fet, ha confirmat que Kiko va patir es va posar molt nerviós quan va rebre la primera trucada de la mare: “No va ser un atac d’ansietat com s’ha dit, però sí que és cert que va haver-hi molt nerviosisme i que ara mateix no li va bé que la mare el visita en aquest estat. No obstant això, Isabel necessita veure a Kiko i crec que aquesta trobada es donarà a casa“.

Han explicat que la seva evolució està sent satisfactòria, però de moment no està previst que rebi l’alta mèdica: “La por continua en el seu cos i els metges li han recomanat que descansi molt”.