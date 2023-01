Anabel Pantoja canvia de professió i marxa als Estats Units amb la tieta

Anabel Pantoja s’ha traslladat a Madrid amb Yulen, el noi amb qui sembla que està convençuda de voler tenir una relació seriosa després del seu fracàs amorós amb un divorci que va arribar només quatre mesos després de la boda. Després d’uns anys vivint a les illes Canàries, la tertuliana de televisió ha tornat a la capital espanyola per donar una oportunitat al seu amor. Quin és el problema? Que marxarà d’allà aviat, quan fa ben poc que acaba d’arribar.

L’últim que se sabia era que havia signat un contracte per gravar una sèrie sobre la seva vida, en la que sembla que hi haurà un capítol sobre les seves aventures per Amèrica. I és que sí, la seva cosina Chabelita Pantoja ha confirmat que Anabel viatjarà fins allà en un projecte professional molt inesperat que la tindria il·lusionada.

Anabel serà la nova assessora d’Isabel Pantoja, la seva tieta, que finalment ha pogut obtenir tots els documents per iniciar la seva gira pels Estats Units i Llatinoamèrica. Cal recordar que li van denegar el visat un parell de vegades, uns problemes burocràtics que hauria pogut superar. Serà durant el mes de febrer quan les dues Pantojes marxaran cap allà. I com és que Chabelita, la filla d’Isabel, no les acompanya en aquesta aventura? Ella mateixa ha dit que és perquè aquí té “responsabilitats” que no pot abandonar.

Anabel abraça Isabel Pantoja en una foto de la retrobada | Instagram

Anabel Pantoja treballarà amb Isabel Pantoja en la gira pels Estats Units

I en condició de què treballarà Anabel Pantoja amb la tieta? Ella sempre ha fet de tertuliana de televisió, una faceta que deixa enrere per convertir-se en “assessora i assistent personal” de la cantant durant tres mesos. Juntes, amb el representant i tot l’equip de músics, recorreran punts tan importants com Nova York, Miami, Los Angeles o Puerto Rico.

Des que deixés la feina a Sálvame que Anabel no havia tornat a treballar, per la qual cosa li haurà anat molt bé que la tieta la contracti com a assistent (amb la fortuna que té pinta que cobrarà a canvi). Tota una experiència que la forçarà a separar-se del xicot durant tres mesos, això sí. S’havia especulat amb una possible mala relació entre tieta i neboda, però aquest projecte juntes nega aquesta informació.