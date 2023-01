Anabel Pantoja tindrà una sèrie sobre la seva vida

Anabel Pantoja tindrà un documental sobre la seva vida, el que ha sorprès molts teleespectadors de Telecinco perquè la seva tampoc no és una plena d’aventures i molt interessant. Sigui com sigui, el cas és que la neboda d’Isabel Pantoja aprofitarà la fama que ha guanyat com a influencer i extertuliana de Sálvame per ingressar uns quants diners extres per explicar la seva vida.

Ha estat ella mateixa l’encarregada de fer l’anunci, el que la té molt emocionada i il·lusionada: “Ara sí, aquesta aventura de la que us parlava per a mi és una loteria. Comença aquest projecte en la meva segona terra, les Illes Canàries, i de la mà de Video Report Canarias. Gràcies per confiar en mi i sentir que soc una més. Espero que us agradi molt, que viatgeu i descobriu moltes coses amb mi. Aviat us aniré explicant més, de moment continuem gravant i donant-ho tot per a vosaltres”.

Anabel Pantoja tindrà una sèrie pròpia | Instagram

Anabel Pantoja torna a la primera línia mediàtica gràcies a un docureality

Després d’uns mesos apartada de la petita pantalla, Anabel Pantoja torna a tenir un projecte professional entre mans gràcies a aquest docureality en el que traurà a la llum, segurament, com és la seva vida allà.

El periodista Saúl Ortiz ha donat més informació al respecte aquest cap de setmana a Fiesta, el programa d’Emma García a Telecinco: “Anabel està treballant amb un company nostre des de fa uns mesos. És una mena de documental que està fent perquè es pugui conèixer l’Anabel més personal amb les seves persones preferides, gent del seu entorn més proper. La veurem fent un munt de coses diferents a les que hem vist fins ara. Parlarà dels moments més importants de la seva vida”.

Anabel Pantoja tornarà a la petita pantalla amb un documental | Telecinco

Encara no se sap si aquest documental es podrà veure a televisió o a alguna plataforma, uns detalls que segurament explicaran més endavant quan tot estigui més lligat.