La germana de Joaquín Prat explica detalls nous del drama familiar

Joaquín Prat va ser notícia el passat estiu, quan van entrevistar el seu germà i aquest va reconèixer que ha estat drogoaddicte i que ha de demanar diners al carrer per poder menjar. La família en bloc va intentar defensar-se i van acabar confessant que aquest tema els fa molt de mal, ja que es tracta d’una situació molt complicada que té la mare molt preocupada.

Diuen que és mentida que hagi superat la seva addicció a les drogues i que, el problema de base, és que ell considera que està bé i no necessita ajuda. El presentador d’El programa de Ana Rosa va deixar clar que l’han intentat ajudar moltíssimes vegades, però que estan farts que no els faci cas i els posi les coses tan difícils.

Joaquín i Alejandra Prat es pronuncien sobre la situació del germà | Instagram

La germana de Joaquín Prat es pronuncia sobre la drogoaddicció de Federico

Ara és la seva germana Alejandra Prat la que torna a parlar del tema. Ho ha fet en una entrevista exclusiva a Lecturas en la que dona més detalls sobre aquest drama familiar. Actualment la veiem de col·laboradora al programa de Sonsoles Ónega a Antena 3, un paper que fa que es converteixi en personatge.

En el seu moment van voler deixar el tema de banda per no furgar en la ferida, però ara se sincera al respecte: “No sé si ajuda o no, però sabem què és un drama familiar. Afortunadament, hi ha gent que surt d’això i aquest és el missatge que volem donar. El primer que s’ha de fer és demanar ajuda i estar segur que la necessites. Perquè, en el nostre cas, el problema és que ell diu que està bé”.

Assegura que aquesta situació està sent “dura”, sobretot perquè tots veuen com està patint la mare per culpa d’aquest tema: “Penso en ella i en tot el que ha hagut de viure. Ella ha estat una vídua increïblement forta, però amb això del meu germà… Vaja que l’admiro profundament”.

La mare de Joaquín Prat amb els quatre fills | Instagram

En aquell moment, molts van aprofitar el testimoni del germà per posar-se en contacte amb ells i enviar-los missatges de suport: “Moltíssima gent ens va escriure i em va sorprendre la quantitat de persones que tenen algú proper amb aquest problema, que és greu. És molt assequible arribar a les drogues i també a l’alcohol, el que fa que l’alcoholisme també sigui un altre gran problemes. No sé si cauen en això per falta d’informació o per vulnerabilitat”.

Quan va aparèixer a televisió el germà, Alejandra i Joaquín Prat van compartir dos missatges en les seves xarxes socials en les que lamentaven que el germà fos addicte. Per què van reaccionar? Ara ella ho explica: “Nosaltres pensem que el millor era afrontar-ho directament quan va fer-se públic i no esperar a què sortissin més comentaris”.