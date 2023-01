Per què tenen tan mala relació Letícia i Elena de Borbó?

Letícia no té bona relació amb les cunyades, això ha quedat més que comprovat al llarg dels anys. Cristina i Elena de Borbó mai no l’han estimat gaire i el sentiment sembla que és mutu. Fins ara mai no s’havia revelat quin és el motiu darrere d’aquesta manca d’afecte, però la periodista Núria Tiburcio assegura saber què ha passat entre elles i ho explica en el llibre que acaba de publicar sobre la filla gran de Joan Carles i Sofia de Grècia.

Vanitatis ha tingut accés a un dels capítols en els que tracta, precisament, el tema dels problemes d’Elena i Letícia. I què hi explica? Bàsicament, les tres causes principals de la seva enemistat. El principal problema és la incompatibilitat de caràcters: “Són la nit i el dia i, a més a més, els gustos que tenen són radicalment diferents”. No ajuda que Letícia cregui des del principi que Elena ha crescut en una bombolla.

Elena i Letícia, juntes en un acte oficial de fa uns anys | Europa Press

Revelen els tres motius que han separat Letícia i Elena de Borbó

La seva relació va començar a distanciar-se amb la publicació del llibre del cosí de Letícia, en el que s’assegurava que ella feia mofa dels membres de la família de Felip: “A Elena no li importa què pensés, però no li perdona una traïció com aquella a una persona a qui li van obrir totes les portes”.

El segon motiu té a veure amb la relació de Letícia i Jaime de Marichalar, l’ex d’Elena. Diu que ell va ser dels pocs que realment van acceptar Letícia i que, després de la separació, ella l’hauria defensat… i això no hauria agradat a la seva cunyada: “Ambdós sabien què era realment formar part de la família Borbó i s’entenien millor que ningú”.

Per què no tenen bona relació Elena i Letícia? | Europa Press

Finalment, el que les hauria acabat de separar del tot hauria estat el menyspreu públic que va fer-li Letícia a Sofia davant de la catedral de Palma en la Setmana Santa del 2018: “Elena no oblida aquell moment i, des de llavors, les trobades amb la cunyada han estat molt pocs. Està apartada de l’agenda reial i no coincideix mai amb ella, ni tan sols quan visita La Zarzuela per veure la mare o per practicar equitació. Si coincideixen, la conversa sempre és curta”.