Anabel Alonso, entre crits de dolor per un tall profund a ‘Masterchef’

Masterchef continua emetent l’especial de Nadal, el que està agradant molt als teleespectadors. Aquest dilluns, un dels moments més comentats tenia lloc durant la prova d’exteriors que realitzaven a la Ciutat Esportiva de Las Rozas, en la que havien de preparar tot un menú per a la selecció espanyola. Estaven sota molta pressió i això es va notar en l’actitud dels concursants, que estaven visiblement nerviosos.

Una de les grans perjudicades? Anabel Alonso, que fins i tot havia d’abandonar les cuines temporalment després d’un accident. Estava tallant una poma quan, per culpa de fer-ho massa ràpid, es tallava el dit amb la mala sort que s’enxampava una de les ungles i començava a sagnar. Ràpidament va haver de sortir fora i ser atesa per l’equip mèdic, els qui la van curar mentre ella cridava de dolors: “Aguanta, aguanta”, se sentia que li deien.

Ja després més tranquil·la, reconeixia que s’havia espantat moltíssim: “Sortia moltíssima sang i jo només pensava que estava perdent el temps i que havia de posar-me a cuinar”. El tall era important, tal com han reconegut des del jurat, però Anabel va voler reincorporar-se una estona per intentar ajudar els companys.

Anabel Alonso es talla un dit a Masterchef | TVE

L’última expulsada de Masterchef, Cayetana Guillén-Cuervo

Cayetana Guillén-Cuervo ha estat l’expulsada d’aquesta setmana per culpa de l’encàrrec enverinat que li ha fet una companya. Tots havien d’aprofitar les sobres del dinar de Nadal per fer elaboracions noves. En el seu cas, li tocava donar una segona vida als trossos de torró que havien sobrat i això no era gens fàcil. Va intentar fer un pastís de torró, el que era una bona idea. El problema és que estava molt nerviosa i despistada i això va tenir conseqüències. Els jutges no li ho van perdonar, com tampoc que hagués fet una presentació horrible.

Ella, en ser l’escollida per marxar, es mostrava orgullosa del seu pas pel programa: “Tinc Masterchef com una de les coses precioses que m’han passat a la vida. Jo vaig ser la primera famosa que vaig vestir el davantal i, per mi, és com un Goya. Em feia por tornar-hi perquè no em perdés la percepció del programa perquè el tinc en un lloc molt maco. He tingut pujades i baixades amb moments molt durs, però s’ha recol·locat i marxo molt contenta. M’emporto aquests companys meravellosos als que admiro i estimo”.

"Me llevo estos compañeros maravillosos a los que admiro y quiero. Carmina te he descubierto en esta edición, has sido como mi madre aquí y te amo" @cayetanagc https://t.co/5KB3O2Hudc #MCNavidad pic.twitter.com/54n8SXx0gk — MasterChef (@MasterChef_es) January 2, 2023

Un programa que continuarà la setmana vinent amb més proves i, preferiblement, sense incidents.