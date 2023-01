Les millors mofes al vestit de Cristina Pedroche a les campanades

Cristina Pedroche ha acaparat totes les mirades de les campanades d’enguany, especialment en confirmar-se poc abans el seu embaràs. Per les pistes que va deixar anar, molts creien que aniria totalment despullada amb un dibuix sobre la pell que aconsegueix el body painting. Finalment, però, l’única part del cos que duia pintada eren els braços. Aquest ha estat el seu look més especial perquè li ha permès presumir de corbes premamà, en deixar-li la panxa al descobert. Ara bé, de ben segur que el vestit d’aquestes campanades no entra al TOP 3 dels seus millors vestits… o, almenys, dels més macos i elegants.

En un primer moment apareixia amb una capa XXL, que a la part de darrere tenia escrits els desitjos de més de 80 persones refugiades. L’objectiu era mostrar el seu suport a ACNUR i denunciar la guerra que ha esquitxat el 2022. Per tal de seguir en aquest discurs, dos minuts abans de les campanades es treia la capa -no sense dificultats- i mostrava la part de sota amb un top blanc que representava un colom de la pau, a joc amb una faldilla de tul transparent.

Així és la part davantera del vestit | Instagram

La part solidària del vestit de Cristina Pedroche | Instagram

El look de Cristina Pedroche, un clam a la pau

Cristina Pedroche volia demostrar, així, que està en contra de la guerra. El problema és que el vestit no ha agradat gens. Molts creuen que el top era massa petit, fins al punt que se li veia més de mig pit, i que la faldilla tampoc no deia massa cosa. De fet, és el primer cop que els teleespectadors alaben més la capa que el disseny del vestit en si.

Cristina Pedroche, amb transparències a les campanades | Antena 3

Els teleespectadors omplen Twitter de mofes cap al vestit de Cristina Pedroche

Encara no s’han fet públics els resultats de les audiències, però és probable que Antena 3 hagi tornat a fer rècord gràcies a l’expectació que genera Cristina Pedroche. I, amb tanta gent pendent, és normal que Twitter s’ompli de comentaris al respecte. De fet, el seu nom encara ara és tendència i les mofes sobre el seu vestit no fan més que multiplicar-se. Han fet comparacions molt divertides que han triomfat.

El vestido de Cristina Pedroche pic.twitter.com/8AmgKSxOCO — Frases Barbie (@barbie_context) December 31, 2022

Cristina Pedroche vestida por Michelín pic.twitter.com/MZ43xvf1bn — Doc Hollyday (@DocHollyday3) December 31, 2022

cristina pedroche haciendo cosplay d maka paka pic.twitter.com/Ejt7k9MBYR — lau 🦕 (@qhagoenbach) December 31, 2022

Una paloma en el pecho.dice cristina pedroche. pic.twitter.com/tre8HRMfCp — La nieta de María 🖤 (@Osane_subire) December 31, 2022

I també hi ha hagut alguns comentaris que demostren que hi ha gent amb mala bava i que el vestit no ha agradat, ja que consideren que ha fet el ridícul.

Lo del "vestido" de Cristina Pedroche parece la chapuza de última hora que has tenido que hacer cuando tu hijo te dice, el domingo a las 10 de la noche, que mañana tiene que ir disfrazado de nido de paloma el lunes. — Honey Pie 💜 (@HoneyPie__) January 1, 2023

A mi Cristina Pedroche me parece muy valiente. Pocas personas se atreverían a salir en la tele con un mapache atropellado en las tetas. — Dios de la Panceta 🐷 (@PancetaDios) January 1, 2023

Un pegote que dice ser una paloma, un poco de talco y una gasa trasparente, cuestan 90.000 euros.

Hasta aquí mi balance del no vestido de Cristina Pedroche. pic.twitter.com/1psp937PEj — Esteban Navarro (@EstebanNavarroS) December 31, 2022