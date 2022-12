L’entorn de Cristina Pedroche confirma l’embaràs i explica com es troba

Cristina Pedroche no ha volgut pronunciar-se encara sobre el seu embaràs, el que possiblement anunciarà durant l’emissió del programa especial de les campanades d’Antena 3. Aquesta era la seva idea inicial, aprofitar la màxima expectació que l’envolta aquell moment per treure a la llum la millor notícia de la seva vida privada. Finalment, però, revista se li ha avançat i s’ha sabut que espera el primer fill amb Dabiz Muñoz abans que ho pogués confirmés ella.

La revista Semana ha parlat amb fonts molt properes a la presentadora, que confirmen que efectivament està embarassada. Ho estaven mantenint tots en secret, encara que aquest hermetisme no ha impedit que algú ho filtrés a la premsa. La veritat és que no els sorprèn que hagi passat, tenint en compte que ara ja ho sabien unes quantes persones: “Ens estranya que no hagi sortit abans, de fet, ja que cada vegada era més evident. Hi ha coses que, encara que hom vulgui, no es poden ocultar. Tots hem anat amb compte per evitar fer la més mínima referència al tema. Aquestes són coses molt delicades i és ella la que ho ha de compartir en el moment en què consideri”.

“En cap moment no ho ha volgut confirmar perquè la seva intenció des del principi era explicar-ho a tothom durant l’emissió de les campanades”, expliquen. De fet, sembla que tenia previst dedicar unes paraules molt tendres al marit en directe poc abans de l’inici de l’any nou. Ho tenia tot perfectament pensat i mesurat i mantindrà el mateix pla, però no serà tan sorpresa com pensava: “Està afligida perquè és una cosa que li hauria agradat anunciar a ella. És conscient que arrasarà igualment. Que la notícia s’hagi filtrat, al final, no fa més que augmentar l’expectació que tenia tothom per veure-la”.

Cristina Pedroche es tapa la panxa en una sessió de fotos | Instagram

Cristina Pedroche, molt afligida per la filtració de la notícia del seu embaràs

El que més li molestaria seria que algú proper s’hagi anat de la llengua: “Sap i és perfectament conscient que una revista no treu una notícia així amb només quatre fotos sortint de l’hospital. Algú proper a ella ho ha confirmat i això és el que la molesta, perquè no ho entén”.

Cristina Pedroche estaria rebent moltíssimes trucades per intentar que parli sobre l’embaràs, però ella de moment opta pel silenci: “No respondrà ningú fins que pugi al balcó el 31 de desembre. Aquell serà el seu moment”.